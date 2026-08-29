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Главная Новости дня Трамп заявил о заключении нефтяного соглашения с Венесуэлой

Трамп заявил о заключении нефтяного соглашения с Венесуэлой

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29 августа 2026 07:37
Трамп заявил о крупной нефтяной сделке между США и Венесуэлой
Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Kylie Cooper

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп сообщил о заключении соглашения с Венесуэлой, касающегося "крупнейшей нефтяной сделки в истории мира". Вашингтон без затрат для налогоплательщиков получил контрольный пакет акций на 65 миллиардов баррелей.

Об этом Дональд Трамп сообщил в социальной сети Truth Social, передает Новини.LIVE.

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Соглашение между США и Венесуэлой

Переговоры со стороны американской администрации велись при участии госсекретаря Марко Рубио и главы Пентагона Пита Хегсета. Со стороны Венесуэлы выступила временная президент страны Делси Родригес вместе с представителями частного бизнеса. Результатом переговоров стало получение США контрольного пакета акций на более чем 65 млрд баррелей подтвержденных запасов нефти в Венесуэле без затрат для американских налогоплательщиков.

"Это историческое соглашение более чем вдвое увеличивает американские запасы нефти, значительно расширяет наши поставки нефти и существенно снизит цены на бензин для всех американцев на долгие годы, одновременно помогая Венесуэле и в дальнейшем двигаться по пути к грандиозному успеху и великому процветанию", — отметил Трамп.

По его словам, соглашение значительно укрепит отношения между Венесуэлой и США.

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Пост Трампа. Фото: скриншот

Как писали Новини.LIVE, Трамп обвинил нефтяные компании ExxonMobil и Chevron в чрезмерных прибылях на фоне энергетического кризиса, вызванного войной с Ираном и перебоями в работе Ормузского пролива. Он призвал компании снизить стоимость топлива.

Ранее Трамп резко высказался в адрес Канады на фоне обострения торговых отношений. Американский лидер заявил, что Оттава стремится пользоваться преимуществами экономического партнерства с США, не выполняя своих обязательств.

США Дональд Трамп нефть договор Венесуэла
Аркадий Пастула - Редактор ленты новостей
Автор:
Аркадий Пастула

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