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Главная Новости дня Трамп призвал нефтяные компании США снизить цены на бензин

Трамп призвал нефтяные компании США снизить цены на бензин

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Дата публикации 4 августа 2026 09:48
Трамп закликав нафтові компанії США знизити ціни на бензин
Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп раскритиковал американские нефтяные компании ExxonMobil и Chevron, заявив, что они получают сверхприбыль на фоне военного кризиса в Иране и Ормузском проливе. Он призвал корпорации снизить цены на бензин и вернуть часть заработанных средств американцам.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Bloomberg.

Трамп призвал нефтяные компании снизить цены

По информации агентства, во втором квартале 2026 года ExxonMobil и Chevron в совокупности получили 29 млрд долларов прибыли — около 318 млн долларов ежедневно. Это более чем в три раза превышает показатели за аналогичный период прошлого года.

Рост прибыли связывают с повышением мировых цен на нефть из-за кризиса в Ормузском проливе, а также с увеличением рентабельности нефтеперерабатывающих заводов, производящих бензин, дизельное и авиационное топливо.

Выступая перед журналистами в Белом доме, Трамп заявил, что такая ситуация его не устраивает.

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«Благодаря дефициту они зарабатывают слишком много денег. Мне это не нравится. Мне, наверное, не следует об этом говорить, ведь я — самый большой сторонник свободного предпринимательства. Но я скажу это громко и четко: я этим недоволен», — подчеркнул президент США.

Почему Трамп выступил с критикой

В настоящее время средняя цена на бензин в США превышает 4 доллара за галлон, что примерно на 30% больше, чем в начале второго президентского срока Трампа. Рост стоимости топлива остается одной из главных экономических проблем для американских потребителей и сказывается на рейтингах президента в преддверии промежуточных выборов.

В то же время сами нефтяные компании отрицают обвинения в спекулятивном завышении цен. Они утверждают, что не обладают достаточной долей рынка, чтобы в одиночку определять стоимость топлива.

Как сообщали Новини.LIVE, президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон ожидает скорого начала нового раунда переговоров с Ираном. По его словам, Соединенные Штаты рассчитывают достичь договоренностей, которые предусматривают полное возобновление судоходства в Ормузском проливе и урегулирование иранской ядерной программы.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что посол США при НАТО Мэтью Витакер заявил: до зимы не стоит ожидать заключения соглашения между Вашингтоном и Киевом о совместном производстве ракет для систем Patriot. По его словам, реализация такого проекта требует больше времени, хотя сотрудничество в сфере оборонной промышленности между странами продолжается.

Иран Дональд Трамп нефть
Кристина Павлова - редактор ленты новостей
Автор:
Кристина Павлова
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