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Главная Новости дня Уитакер: Соглашения с Украиной о производстве ракет для Patriot не будет до зимы

Уитакер: Соглашения с Украиной о производстве ракет для Patriot не будет до зимы

Ua ru
Дата публикации 4 августа 2026 00:48
США оценили перспективы производства ракет Patriot в Украине
Мэттью Уитакер за спиной президента США Дональда Трампа. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что Вашингтон рассматривает возможность предоставления Украине лицензии на производство ракет для систем Patriot. Однако такой проект не сможет решить задачи ближайших месяцев. Об этом сообщил постоянный представитель США при НАТО Мэттью Уитакер.

По его словам, сейчас необходимо сосредоточиться на усилении украинской противовоздушной обороны до наступления зимы, сообщают Новини.LIVE со ссылкой на Fox Business.

В НАТО назвали первоочередную задачу

Мэттью Уитакер отметил, что передача лицензии остается сложным и длительным процессом, поскольку экспорт подобных технологий находится под строгим контролем. При этом он допустил, что одним из вариантов может стать совместное производство с Украиной или европейскими партнерами. По его словам, такие вопросы уже обсуждались во время саммита НАТО и его недавнего визита в Киев. 

Установка ракет Patriot
Установка ракет Patriot. Фото: Reuters

По мнению американского дипломата, долгосрочные проекты не способны быстро повлиять на ситуацию в ближайший отопительный сезон. Поэтому сейчас приоритетом должно стать обеспечение Украины дополнительными средствами противовоздушной обороны. Он считает, что союзники могут передать имеющиеся у них ракеты либо увеличить объемы их производства в США.

"Долгосрочная лицензия не поможет Украине этой зимой. Нам необходимо передать дополнительные средства ПВО или попросить союзников предоставить ракеты, которые у них есть в наличии. Еще один вариант — нарастить производство в самих Соединенных Штатах", — заявил Уитакер. 

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Напомним, Новини.LIVE писали, что США продолжают активные двусторонние переговоры с руководством Украины о возможном расширении сотрудничества в области обороны.

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Дональд Трамп война в Украине Patriot
Максим Яворницкий - Редактор, спортивная редакция
Автор:
Максим Яворницкий
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