Зеленский провел переговоры с президентом ОАЭ: обсуждались вопросы безопасности Черного моря и поддержки Украины

Владимир Зеленский и делегация ОАЭ. Фото: ОП

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о телефонном разговоре с президентом Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммадом бин Заидом Аль Нагаяном. В ходе переговоров стороны обсудили поддержку Украины, ситуацию в сфере безопасности и перспективы развития двустороннего сотрудничества.

Об этом президент написал в соцсетях, передает Новини.LIVE.

О чем говорили Зеленский и президент ОАЭ

Глава государства поблагодарил президента ОАЭ за понимание ситуации в Украине и поддержку международных усилий, направленных на достижение мира и укрепление безопасности.

"Благодарен за полное понимание ситуации и поддержку усилий во имя мира и большей безопасности. Украина всегда помогает тем, кто помогает нам", — отметил Зеленский.

Президент сообщил, что особое внимание в ходе беседы было уделено тому, как Объединенные Арабские Эмираты могут помочь Украине в Европе, в частности в Черноморском регионе. Речь шла об укреплении продовольственной безопасности, безопасности морских путей и расширении возможностей для защиты гражданского населения.

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Кроме того, стороны обсудили реализацию совместных двусторонних проектов в различных сферах.

"Работаем над тем, чтобы все удалось реализовать. Спасибо", — подытожил глава государства.

Как сообщали Новини.LIVE, после очередной массированной атаки России президент Украины Владимир Зеленский призвал международных партнеров как можно скорее принять решение о передаче Украине дополнительных ракет для систем ПВО Patriot. Глава государства подчеркнул, что необходимые ракеты в мире есть, однако их поставки зависят от политических решений союзников.

Как сообщали Новини.LIVE, в ночь на 1 августа Россия совершила одну из самых масштабных комбинированных атак на Украину, применив 35 ракет, из которых 27 были баллистическими, а также 185 ударных беспилотников. Президент Владимир Зеленский заявил, что из-за дефицита ракет для систем Patriot украинская ПВО смогла перехватить лишь одну баллистическую ракету.