Зеленский призвал партнеров передать Украине ракеты для системы Patriot и ужесточить санкции против РФ

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Президент Украины Владимир Зеленский после очередной массированной российской атаки призвал международных партнеров как можно скорее принять решение о передаче Украине дополнительных ракет для систем противовоздушной обороны Patriot. Он подчеркнул, что в мире достаточно таких ракет, однако необходима политическая воля для их поставки.

Об этом он написал в соцсетях, передает Новини.LIVE.

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