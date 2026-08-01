Зеленский призвал партнеров передать Украине ракеты для системы Patriot и ужесточить санкции против РФ

Ракеты есть, нужно политическое решение: Зеленский обратился к партнерам по поводу Patriot
Ua ru
Дата публикации 1 августа 2026 21:54
Срочная новость
Президент Украины Владимир Зеленский после очередной массированной российской атаки призвал международных партнеров как можно скорее принять решение о передаче Украине дополнительных ракет для систем противовоздушной обороны Patriot. Он подчеркнул, что в мире достаточно таких ракет, однако необходима политическая воля для их поставки.
Об этом он написал в соцсетях, передает Новини.LIVE.
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