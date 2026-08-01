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Головна Новини дня Ракети є, потрібне політичне рішення: Зеленський звернувся до партнерів щодо Patriot

Ракети є, потрібне політичне рішення: Зеленський звернувся до партнерів щодо Patriot

Ua ru
Дата публікації: 1 серпня 2026 21:54
Зеленський закликав партнерів передати Україні ракети для Patriot і посилити санкції проти РФ
Термінова новина

Президент України Володимир Зеленський після чергової масованої російської атаки закликав міжнародних партнерів якнайшвидше ухвалити рішення про передачу Україні додаткових ракет для систем протиповітряної оборони Patriot. Він наголосив, що світ має достатньо таких ракет, однак необхідна політична воля для їхнього постачання.

Про це він написав у соцмережах, передає Новини.LIVE.

Новина доповнюється...

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Автор:
Литвин Вікторія
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