Зеленський закликав партнерів передати Україні ракети для Patriot і посилити санкції проти РФ

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Президент України Володимир Зеленський після чергової масованої російської атаки закликав міжнародних партнерів якнайшвидше ухвалити рішення про передачу Україні додаткових ракет для систем протиповітряної оборони Patriot. Він наголосив, що світ має достатньо таких ракет, однак необхідна політична воля для їхнього постачання.

Про це він написав у соцмережах, передає Новини.LIVE.

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