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Главная Новости дня Зеленский просит Трампа посодействовать использованию Starlink для ударов по РФ

Зеленский просит Трампа посодействовать использованию Starlink для ударов по РФ

Ua ru
Дата публикации 31 июля 2026 19:23
Зеленский попросил Трампа договориться с Маском о Starlink для ударов Украины по РФ
Владимир Зеленский и Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Jonathan Ernst

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к лидеру США Дональду Трампу с просьбой разрешить использование Starlink для украинских дронов над территорией России. Это поможет поражать российские цели.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на The Atlantic.

Starlink для ударов по РФ

Зеленский попросил Дональда Трампа убедить Илона Маска разрешить использование Starlink для ударов по целям на территории РФ. По данным издания, речь идет прежде всего об уничтожении мобильных пусковых установок баллистических ракет.

Трамп не дал окончательного ответа, однако пообещал обсудить этот вопрос с Маском. The Atlantic ссылается на трех чиновников, знакомых с содержанием разговора.

Также издание отмечает, что президент США ответил отказом на просьбу Зеленского предоставить Украине 300 ракет для Patriot в преддверии зимы.

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Как писали Новини.LIVE, Дональд Трамп ранее сообщал, что не уверен, предоставят ли США Украине лицензию на Patriot. По его словам, к этому вопросу следует относиться более осторожно.

Отметим, что 28 июля Владимир Зеленский посетил США. Он провел закрытые переговоры с Трампом, в ходе которых лидеры обсудили лицензии на Patriot и новый этап переговоров.

Владимир Зеленский Дональд Трамп Starlink
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
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