Зеленський провів переговори з президентом ОАЕ: говорили про безпеку Чорного моря та підтримку України

Володимир Зеленський і делегація ОАЕ. Фото: ОП

Президент України Володимир Зеленський повідомив про телефонну розмову з президентом Об'єднаних Арабських Еміратів Мухаммадом бін Заїдом Аль Нагаяном. Під час переговорів сторони обговорили підтримку України, безпекову ситуацію та перспективи розвитку двосторонньої співпраці.

Про це президент написав у соцмережах, передає Новини.LIVE.

Про що говорили Зеленський і президент ОАЕ

Глава держави подякував президенту ОАЕ за розуміння ситуації в Україні та підтримку міжнародних зусиль, спрямованих на досягнення миру й посилення безпеки.

"Вдячний за повне розуміння ситуації і підтримку зусиль заради миру та більшої безпеки. Україна завжди допомагає тим, хто допомагає нам", — зазначив Зеленський.

Президент повідомив, що окрему увагу під час розмови приділили тому, як Об'єднані Арабські Емірати можуть допомогти Україні у Європі, зокрема в Чорноморському регіоні. Йшлося про зміцнення продовольчої безпеки, безпеки морських шляхів та розширення можливостей для захисту цивільного населення.

Читайте також:

Крім того, сторони обговорили реалізацію спільних двосторонніх проєктів у різних сферах.

"Працюємо, щоб все вдалося реалізувати. Дякую", — підсумував глава держави.

Як повідомляли Новини.LIVE, після чергової масованої атаки Росії Президент України Володимир Зеленський закликав міжнародних партнерів якнайшвидше ухвалити рішення про передачу Україні додаткових ракет для систем ППО Patriot. Глава держави наголосив, що необхідні ракети у світі є, однак їх постачання залежить від політичних рішень союзників.

Як повідомляли Новини.LIVE, у ніч проти 1 серпня Росія здійснила одну з наймасштабніших комбінованих атак на Україну, застосувавши 35 ракет, із яких 27 були балістичними, а також 185 ударних безпілотників. Президент Володимир Зеленський заявив, що через дефіцит ракет до систем Patriot українська ППО змогла перехопити лише одну балістичну ракету.