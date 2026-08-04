США оцінили перспективи виробництва ракет Patriot в Україні

Меттью Вітакер стоїть за спиною президента США Дональда Трампа. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп раніше заявив, що Вашингтон розглядає можливість надання Україні ліцензії на виробництво ракет для систем Patriot. Однак такий проєкт не зможе вирішити завдання найближчих місяців. Про це повідомив постійний представник США при НАТО Меттью Вітакер.

За його словами, зараз необхідно зосередитися на посиленні української протиповітряної оборони до настання зими, повідомляють Новини.LIVE з посиланням на Fox Business.

У НАТО назвали першочергове завдання

Меттью Вітакер зазначив, що передача ліцензії залишається складним і тривалим процесом, оскільки експорт подібних технологій перебуває під суворим контролем. При цьому він припустив, що одним із варіантів може стати спільне виробництво з Україною або європейськими партнерами. За його словами, такі питання вже обговорювалися під час саміту НАТО та його нещодавнього візиту до Києва.

Встановлення ракет Patriot. Фото: Reuters

На думку американського дипломата, довгострокові проєкти не здатні швидко вплинути на ситуацію в найближчий опалювальний сезон. Тому зараз пріоритетом має стати забезпечення України додатковими засобами протиповітряної оборони. Він вважає, що союзники можуть передати наявні у них ракети або збільшити обсяги їхнього виробництва в США.

"Довгострокова ліцензія не допоможе Україні цієї зими. Нам необхідно передати додаткові засоби ППО або попросити союзників надати ракети, які у них є в наявності. Ще один варіант — наростити виробництво в самих Сполучених Штатах", — заявив Вітакер.

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