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Головна Новини дня Передача технологій виробництва Patriot Україні: в США кажуть про складнощі

Передача технологій виробництва Patriot Україні: в США кажуть про складнощі

Ua ru
Дата публікації: 2 серпня 2026 20:20
Передача технологій виробництва Patriot Україні: в США кажуть про складнощі
Пускова установка зі складу зенітно-ракетного комплексу Patriot. Фото: US Army

США продовжує активні двосторонні обговорення з керівництвом України щодо можливого розширення оборонної співпраці. Представники американської сторони розглядають перспективу передачі унікальних технологій для самостійного виробництва зенітно-ракетних комплексів "Патріот". Водночас це питання йде дуже важко. 

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на заяву конгресмена США Майка Тернера в ефірі телеканалу CBS.

Труднощі передачі військових технологій

Реалізація цієї ініціативи супроводжується великою кількістю серйозних юридичних та технічних перешкод.

Конгресмен Майк Тернер визнав, що вирішити всі пов'язані з цим питання "дуже-дуже складно".

До того ж, навіть запуск виробництва ракет до систем Patriot в Україні не означає, що перші боєприпаси з'являться вже найближчим часом. 

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Як писали Новини.LIVE раніше, президент Дональд Трамп вважає, що США повинні вкрай обережно ставитися до експорту своїх сучасних військових розробок. Він заявив, що країни, які отримують доступ до американських технологій, згодом можуть змінити своє ставлення до США і пустити цю зброю в хід проти США

Також ми повідомляли, що Володимир Зеленський попросив у США 300 ракет Patriot для захисту ввимку. Україна планує згодом самостійно випускати необхідні зразки закордонної зброї на власних потужностях. для надійного захисту енергетичної інфраструктури від балістики.

Дональд Трамп ППО Patriot
Олександр Шорохов - Редактор
Автор:
Олександр Шорохов
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