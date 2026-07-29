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Головна Новини дня Зеленський попросив у США 300 ракет Patriot для захисту зимою

Зеленський попросив у США 300 ракет Patriot для захисту зимою

Ua ru
Дата публікації: 29 липня 2026 14:22
Зеленський попросив у США 300 ракет Patriot для захисту взимку
Володимир Зеленський і Дональд Трамп. Фото: Telegram/Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський звернувся до керівництва Сполучених Штатів Америки із терміновим проханням про надання великої партії систем протиповітряної оборони для захисту країни взимку. Український лідер закликав союзників оперативно передати триста ракет-перехоплювачів типу "Patriot" задля запобігання масштабній гуманітарній кризі. 

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на інтерв’ю президента України Володимира Зеленського виданню Axios.

Домовленості щодо майбутнього ліцензійного виробництва озброєння

Під час офіційних переговорів США погодилися надати максимальну підтримку у питанні передачі спеціальних технологічних ліцензій для вітчизняного оборонно-промислового комплексу.

Україна планує згодом самостійно випускати необхідні зразки закордонної зброї на власних потужностях. Проте запуск таких складних ліній вимагає тривалого часу, тому закупівлі з арсеналів союзників залишаються критично важливими.

"Власне виробництво займе від одного до п’яти років, тому необхідні перехоплювачі потрібні вже зараз", — наголосив глава держави.

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Для прискорення процесів та посилення спільної безпеки Україна пропонує американським партнерам свій унікальний бойовий досвід і наявні розробки. Україна готова ділитися зі США військовими технологіями в обмін на ракети Patriot і працює з американськими компаніями над створенням українських ракет-перехоплювачів за аналогією з Patriot.

Як писали Новини.LIVE раніше, нещодавно Володимир Зеленський прибув до Великої Британії, де обговорив із прем'єр-міністром Енді Бернемом розвиток безпеки на морі та захист українського неба і потреби ППО.

Також ми повідомляли, що речник Повітряних Сил ЗСУ Юрій Ігнат зазначив, що противник продовжує активно накопичувати ракети для ударів по столиці. При цьому технічні можливості однієї батареї "Patriot" об'єктивно не здатні самотужки прикрити всю площу міста-мільйонника від балістики.

Володимир Зеленський Дональд Трамп ППО
Олександр Шорохов - Редактор
Автор:
Олександр Шорохов
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