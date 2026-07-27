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Головна Новини дня Зеленський і прем'єр Британії обговорили захист неба, моря та спільне виробництво зброї

Зеленський і прем'єр Британії обговорили захист неба, моря та спільне виробництво зброї

Ua ru
Дата публікації: 27 липня 2026 18:30
Зеленський зустрівся з прем'єром Британії Енді Бернемом — Україна отримає технології РЕБ
Енді Бернем і Володимир Зеленський. Фото: ОП

Президент України Володимир Зеленський провів першу зустріч із новопризначеним прем'єр-міністром Великої Британії Енді Бернемом. Переговори відбулися на борту авіаносця HMS Queen Elizabeth на британській військово-морській базі Портсмут.

Про це глава держави заявив у соцмережах, передає Новини.LIVE.

Зеленський зустрівся з прем'єром Британії

За словами Зеленського, це перший офіційний візит іноземної делегації до Великої Британії після вступу Бернема на посаду прем'єра.

Зеленський і прем'єр Британії обговорили захист неба, моря та спільне виробництво зброї - фото 1
Енді Бернем і Володимир Зеленський. Фото: ОП

Президент наголосив, що такий крок є важливим сигналом незмінної підтримки України з боку Лондона.

Зеленський і прем'єр Британії обговорили захист неба, моря та спільне виробництво зброї - фото 2
Володимир Зеленський та Енді Бернем. Фото: ОП

Під час зустрічі сторони обговорили посилення оборонної співпраці, зокрема захист українського неба та морського простору, а також розвиток спільного виробництва озброєння й сучасних військових технологій.

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"Вдячний Британії за сьогоднішнє рішення надати Україні технології РЕБ для захисту українських дронів. Точно буде корисно на полі бою. Разом можемо зробити ще більше у сфері дронів та інших технологій", — зазначив Зеленський.

Зеленський і прем'єр Британії обговорили захист неба, моря та спільне виробництво зброї - фото 3
Зустріч української та британської сторін. Фото: ОП

Також Президент повідомив, що запросив Енді Бернема відвідати Україну та подякував Великій Британії за незмінну підтримку українського народу в умовах війни.

Як повідомляли Новини.LIVE, 27 липня Президент України Володимир Зеленський прибув до Великої Британії з офіційним робочим візитом. У межах поїздки глава держави провів переговори з новим прем'єр-міністром Енді Бернемом, а також зустрінеться з українськими військовослужбовцями, які проходять підготовку у Сполученому Королівстві.

Як повідомляли Новини.LIVE, Україна активно нарощує виробництво далекобійних безпілотників і розширює співпрацю з міжнародними партнерами у сфері оборонних технологій. Одним із пріоритетів є збільшення дальності польоту українських дронів та розвиток спільного виробництва зі США для посилення обороноздатності країни.

Володимир Зеленський Великобританія Енді Бернем
Литвин Вікторія - редактор стрічки новин
Автор:
Литвин Вікторія
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