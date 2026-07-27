Зеленский встретился с премьер-министром Великобритании Энди Бернемом — Украина получит технологии РЭБ

Зеленский и премьер Британии обсудили защиту неба, моря и совместное производство оружия
Президент Украины Владимир Зеленский провел первую встречу с новоназначенным премьер-министром Великобритании Энди Бернемом. Переговоры состоялись на борту авианосца HMS Queen Elizabeth на британской военно-морской базе в Портсмуте.
Об этом глава государства сообщил в соцсетях, передает Новини.LIVE.
Зеленский встретился с премьером Великобритании
По словам Зеленского, это первый официальный визит иностранной делегации в Великобританию после вступления Бернема в должность премьера.
Президент подчеркнул, что такой шаг является важным сигналом неизменной поддержки Украины со стороны Лондона.
В ходе встречи стороны обсудили укрепление сотрудничества в сфере обороны, в частности защиту украинского воздушного и морского пространства, а также развитие совместного производства вооружений и современных военных технологий.
"Благодарен Великобритании за сегодняшнее решение предоставить Украине технологии РЭБ для защиты украинских дронов. Это точно пригодится на поле боя. Вместе мы можем сделать ещё больше в сфере дронов и других технологий", — отметил Зеленский.
Также Президент сообщил, что пригласил Энди Бернема посетить Украину, и поблагодарил Великобританию за неизменную поддержку украинского народа в условиях войны.
Как сообщали Новини.LIVE, 27 июля Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Великобританию с официальным рабочим визитом. В рамках поездки глава государства провел переговоры с новым премьер-министром Энди Бернемом, а также встретится с украинскими военнослужащими, проходящими подготовку в Соединенном Королевстве.
Как сообщали Новини.LIVE, Украина активно наращивает производство дальнобойных беспилотников и расширяет сотрудничество с международными партнерами в сфере оборонных технологий. Одним из приоритетов является увеличение дальности полета украинских дронов и развитие совместного производства с США для укрепления обороноспособности страны.