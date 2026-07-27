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Главная Новости дня Зеленский и премьер Британии обсудили защиту неба, моря и совместное производство оружия

Зеленский и премьер Британии обсудили защиту неба, моря и совместное производство оружия

Ua ru
Дата публикации 27 июля 2026 18:30
Зеленский встретился с премьер-министром Великобритании Энди Бернемом — Украина получит технологии РЭБ
Энди Бернем и Владимир Зеленский. Фото: ОП

Президент Украины Владимир Зеленский провел первую встречу с новоназначенным премьер-министром Великобритании Энди Бернемом. Переговоры состоялись на борту авианосца HMS Queen Elizabeth на британской военно-морской базе в Портсмуте.

Об этом глава государства сообщил в соцсетях, передает Новини.LIVE.

Зеленский встретился с премьером Великобритании

По словам Зеленского, это первый официальный визит иностранной делегации в Великобританию после вступления Бернема в должность премьера.

Зеленский и премьер Британии обсудили защиту неба, моря и совместное производство оружия - фото 1
Энди Бернем и Владимир Зеленский. Фото: ОП

Президент подчеркнул, что такой шаг является важным сигналом неизменной поддержки Украины со стороны Лондона.

Зеленский и премьер Британии обсудили защиту неба, моря и совместное производство оружия - фото 2
Владимир Зеленский и Энди Бернем. Фото: ОП

В ходе встречи стороны обсудили укрепление сотрудничества в сфере обороны, в частности защиту украинского воздушного и морского пространства, а также развитие совместного производства вооружений и современных военных технологий.

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"Благодарен Великобритании за сегодняшнее решение предоставить Украине технологии РЭБ для защиты украинских дронов. Это точно пригодится на поле боя. Вместе мы можем сделать ещё больше в сфере дронов и других технологий", — отметил Зеленский.

Зеленский и премьер Британии обсудили защиту неба, моря и совместное производство оружия - фото 3
Встреча украинской и британской сторон. Фото: ОП

Также Президент сообщил, что пригласил Энди Бернема посетить Украину, и поблагодарил Великобританию за неизменную поддержку украинского народа в условиях войны.

Как сообщали Новини.LIVE, 27 июля Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Великобританию с официальным рабочим визитом. В рамках поездки глава государства провел переговоры с новым премьер-министром Энди Бернемом, а также встретится с украинскими военнослужащими, проходящими подготовку в Соединенном Королевстве.

Как сообщали Новини.LIVE, Украина активно наращивает производство дальнобойных беспилотников и расширяет сотрудничество с международными партнерами в сфере оборонных технологий. Одним из приоритетов является увеличение дальности полета украинских дронов и развитие совместного производства с США для укрепления обороноспособности страны.

Владимир Зеленский Великобритания Энди Бернем
Литвин Виктория - редактор ленты новостей
Автор:
Литвин Виктория
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