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Главная Новости дня Зеленский прибыл в Великобританию для встречи с новым премьер-министром

Зеленский прибыл в Великобританию для встречи с новым премьер-министром

Ua ru
Дата публикации 27 июля 2026 14:56
Зеленский прибыл в Великобританию для встречи с новым премьер-министром
Срочная новость

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл с официальным рабочим визитом в Великобританию для проведения важных межгосударственных переговоров. Глава государства планирует встретиться с новым премьер-министром Энди Бернемом, чтобы обсудить ключевые вопросы безопасности и насущные оборонные потребности нашей армии. Также лидер страны проведет встречу с украинскими военнослужащими, которые в настоящее время находятся на территории Соединенного Королевства.

Об этом сообщает Новинии.LIVE со ссылкой на сообщение Президента Украины Владимира Зеленского.

Новость дополняется...

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Александр Шорохов - Редактор
Автор:
Александр Шорохов
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