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Головна Новини дня Зеленський прибув до Британії для зустрічі з новим прем'єром

Зеленський прибув до Британії для зустрічі з новим прем'єром

Ua ru
Дата публікації: 27 липня 2026 14:56
Зеленський прибув до Британії для зустрічі з новим прем'єром
Термінова новина

Президент України Володимир Зеленський прибув із офіційним робочим візитом до Великої Британії для проведення важливих міждержавних переговорів. Глава держави планує зустрітися з новим прем’єр-міністром Енді Бернемом, щоб обговорити ключові безпекові питання та нагальні оборонні потреби нашої армії. Також лідер країни проведе зустріч із українськими військовослужбовцями, які наразі перебувають на території Сполученого Королівства.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на повідомлення Президента України Володимира Зеленського.

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Олександр Шорохов - Редактор
Автор:
Олександр Шорохов
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