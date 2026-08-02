Передача технологий производства Patriot Украине: в США говорят о сложностях

Пусковая установка, входящая в состав зенитно-ракетного комплекса Patriot. Фото: US Army

США продолжают активные двусторонние переговоры с руководством Украины о возможном расширении сотрудничества в области обороны. Представители американской стороны рассматривают возможность передачи уникальных технологий для самостоятельного производства зенитно-ракетных комплексов Patriot. В то же время этот вопрос продвигается очень тяжело.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на заявление конгрессмена США Майка Тернера в эфире телеканала CBS.

Трудности передачи военных технологий

Реализация этой инициативы сопровождается множеством серьезных юридических и технических препятствий.

Конгрессмен Майк Тернер признал, что решить все связанные с этим вопросы "очень-очень сложно".

К тому же даже запуск производства ракет для систем Patriot в Украине не означает, что первые боеприпасы появятся уже в ближайшее время.

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Как ранее писали Новини.LIVE, президент Дональд Трамп считает, что США должны крайне осторожно относиться к экспорту своих современных военных разработок. Он заявил, что страны, получающие доступ к американским технологиям, впоследствии могут изменить своё отношение к США и применить это оружие против США

Также мы сообщали, что Владимир Зеленский запросил у США 300 ракет Patriot для защиты энергетики. Украина планирует впоследствии самостоятельно производить необходимые образцы зарубежного оружия на собственных мощностях для надежной защиты энергетической инфраструктуры от баллистических ракет.