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Передача технологий производства Patriot Украине: в США говорят о сложностях

Ua ru
Дата публикации 2 августа 2026 20:20
Передача технологий производства Patriot Украине: в США говорят о сложностях
Пусковая установка, входящая в состав зенитно-ракетного комплекса Patriot. Фото: US Army

США продолжают активные двусторонние переговоры с руководством Украины о возможном расширении сотрудничества в области обороны. Представители американской стороны рассматривают возможность передачи уникальных технологий для самостоятельного производства зенитно-ракетных комплексов Patriot. В то же время этот вопрос продвигается очень тяжело.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на заявление конгрессмена США Майка Тернера в эфире телеканала CBS.

Трудности передачи военных технологий

Реализация этой инициативы сопровождается множеством серьезных юридических и технических препятствий.

Конгрессмен Майк Тернер признал, что решить все связанные с этим вопросы "очень-очень сложно".

К тому же даже запуск производства ракет для систем Patriot в Украине не означает, что первые боеприпасы появятся уже в ближайшее время.

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Как ранее писали Новини.LIVE, президент Дональд Трамп считает, что США должны крайне осторожно относиться к экспорту своих современных военных разработок. Он заявил, что страны, получающие доступ к американским технологиям, впоследствии могут изменить своё отношение к США и применить это оружие против США

Также мы сообщали, что Владимир Зеленский запросил у США 300 ракет Patriot для защиты энергетики. Украина планирует впоследствии самостоятельно производить необходимые образцы зарубежного оружия на собственных мощностях для надежной защиты энергетической инфраструктуры от баллистических ракет.

Дональд Трамп ПВО Patriot
Александр Шорохов - Редактор
Автор:
Александр Шорохов
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