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Главная Новости дня Трудно передавать такие технологии: Трамп о лицензиях на Patriot для Украины

Трудно передавать такие технологии: Трамп о лицензиях на Patriot для Украины

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Дата публикации 31 июля 2026 21:28
Лицензии Patriot для Украины — Трамп не хочет их предоставлять
Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Daniel Heuer

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон должен проявлять крайнюю осторожность при передаче передовых военных технологий другим странам. По его словам, существует риск того, что государства, получающие такие разработки, в будущем могут изменить свою позицию.

Как сообщает Новини.LIVE, об этом Дональд Трамп заявил в беседе с журналистами.

Позиция Трампа по поводу лицензий на Patriot для Украины

Трамп во время общения с журналистами высказался по поводу передачи Украине современного американского вооружения и технологий, в частности систем Patriot. По словам американского лидера, США должны крайне осторожно относиться к экспорту своих самых современных военных разработок.

"Мы должны быть очень осторожны, позволяя кому-то создавать наше передовое оружие. Трудно отдавать такие технологии", — заявил Трамп.

Он также подчеркнул, что страны, получающие доступ к американским технологиям, впоследствии могут изменить свое отношение к США.

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"Те люди, которым вы предоставляете технологии, также могут отвернуться от вас. Это возможно. Мы должны быть очень осторожны", — добавил президент США.

Заявление прозвучало на фоне дискуссий о дальнейшей военной поддержке Украины и возможном расширении сотрудничества в сфере противовоздушной обороны.

Как писали Новини.LIVE, ранее Трамп сообщал, что не уверен, предоставят ли США Украине лицензию на Patriot. По его словам, к этому вопросу следует относиться осторожнее.

В то же время Владимир Зеленский попросил у США 300 ракет Patriot для защиты зимой. Украина планирует впоследствии самостоятельно производить необходимые образцы зарубежного оружия на собственных мощностях.

США Дональд Трамп ПВО Patriot
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
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