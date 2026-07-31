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Мы можем прийти и забрать практически все: Трамп о ресурсах Украины

Ua ru
Дата публикации 31 июля 2026 23:52
Трамп заявил, что США могут в любой момент получить доступ к ресурсам Украины
Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Nathan Howard

Президент США Дональд Трамп заявил, что у Вашингтона есть подписанное с Украиной соглашение о редкоземельных ресурсах. По его словам, это позволяет американской стороне получить доступ к украинским природным богатствам.

Как сообщает Новини.LIVE, об этом Дональд Трамп заявил в эфире America's Voice.

Заявление Трампа о недрах Украины

По словам американского лидера, Украина обладает значительными запасами полезных ископаемых и чрезвычайно ценными природными ресурсами. Он также предположил, что общая стоимость доступа к ним может превышать 300 миллиардов долларов.

"Украина очень богата, там очень плодородные земли с точки зрения редкоземельных ресурсов. Мы можем зайти туда в любой момент и забрать практически все, что захотим", — заявил Трамп.

Президент США подчеркнул, что американская сторона уже имеет соответствующие договоренности с Украиной о сотрудничестве в сфере добычи стратегических ресурсов. В то же время он не уточнил, о каких именно механизмах реализации соглашения идет речь.

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Заявление Трампа прозвучало на фоне активного сотрудничества Украины и США в сфере критически важных минералов, имеющих стратегическое значение для современной промышленности, оборонной отрасли и производства высокотехнологичной продукции.

Как писали Новини.LIVE, ранее Трамп высказался о лицензиях на Patriot для Украины. По его словам, существует риск, что государства, получающие такие разработки, в будущем могут изменить свою позицию.

В то же время Владимир Зеленский попросил у США 300 ракет Patriot для защиты зимой. Украина планирует впоследствии самостоятельно выпускать необходимые образцы зарубежного оружия на собственных мощностях.

США недра Дональд Трамп Украина
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
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