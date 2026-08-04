Трамп заявил о возможном полном открытии Ормузского пролива 4 августа

Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты и Иран близки к достижению договоренности о полном возобновлении судоходства в Ормузском проливе. По его словам, соответствующее решение может быть принято уже во вторник, 4 августа.

Об этом американский лидер сообщил во время общения с журналистами в Белом доме, передает Новини.LIVE.

Трамп заявил о возможном открытии Ормузского пролива

Трамп 3 августа отметил, что стороны ведут переговоры о полном открытии пролива в ближайшее время.

"Мы обсуждаем пролив, его открытие буквально к завтрашнему дню. Полное открытие", — сказал Трамп.

Президент США также подчеркнул, что после возобновления судоходства Вашингтон планирует перейти ко второму этапу переговоров с Тегераном. Он будет касаться иранской ядерной программы и недопущения создания ядерного оружия. По словам Трампа, нынешний этап переговоров может стать решающим для Ирана. Он призвал Тегеран согласиться на договоренности, чтобы избежать дальнейшей эскалации.

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"Я хочу в полной мере дать им последний шанс перед обезглавливанием. Это последний для них шанс подписать хороший документ. Я хотел бы не проводить столь масштабную атаку на эту страну. Надеюсь, они опомнятся", — отметил президент США.

Как сообщали Новини.LIVE, 3 августа президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон в ближайшее время начнет новый раунд переговоров с Ираном. По его словам, Соединенные Штаты пока не планируют наносить новые удары по Исламской Республике и рассчитывают достичь дипломатического урегулирования конфликта.

Как сообщали Новини.LIVE, недавно Трамп заявил, что Вашингтон отказался от новых ударов по Ирану, чтобы сохранить возможность заключить будущее соглашение. По его словам, с соответствующей просьбой к США обратились Тегеран и другие страны Ближнего Востока. Также американский лидер отметил, что будущее соглашение должно предусматривать открытие Ормузского пролива и устранение ядерной угрозы со стороны Ирана.