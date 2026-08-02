Трамп заявил, что США отказались от ударов по Ирану ради соглашения

Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон отказался от новых ударов по Ирану ради заключения будущего соглашения. По его словам, с такой просьбой к США обратились Иран и другие страны Ближнего Востока. Также Трамп отметил, что будущее соглашение должно предусматривать открытие Ормузского пролива и устранение ядерной угрозы со стороны Тегерана.

Об этом Дональд Трамп написал в социальной сети Truth Social, сообщает Новини.LIVE.

Трамп отказался от новых ударов по Ирану

Глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты были готовы нанести по Ирану беспрецедентный военный удар, однако решили отказаться от этого шага ради достижения соответствующего соглашения.

По словам американского президента, Вашингтон был готов применить против Ирана военную силу, масштабы которой, по его словам, не видели со времён Второй мировой войны. В то же время Трамп отметил, что Иран и другие государства Ближнего Востока обратились к США с просьбой воздержаться от новых ударов, поскольку стороны уже достигли согласия по основным положениям будущего соглашения.

"США полностью готовы к действиям против Исламской Республики Иран, применив такие масштабы военного давления, силы и мощи, которых не видели со времен Второй мировой войны. Несмотря на это, Иран и другие страны Ближнего Востока только что обратились к нам с просьбой воздержаться от любого нападения, поскольку достигнута договоренность по основным положениям соглашения", — написал Трамп.

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Кроме того, лидер США сообщил, что будущее соглашение, по его словам, будет предусматривать открытие Ормузского пролива и устранение ядерной угрозы со стороны Ирана.

Также Трамп подчеркнул, что согласился отменить возможную атаку при условии скорейшего достижения договоренностей. По его словам, Израиль также поддерживает такое решение и готов присоединиться к реализации будущего соглашения.

"Учитывая эту просьбу , я согласился, ради будущего блага мира, а также выживания успешного и процветающего Ирана, отменить атаку при условии, что нам удастся быстро заключить соглашение. Государство Израиль присоединяется ко мне в этом обязательстве. Приступайте к работе, все, и выполните это", — отметил Трамп.

Ранее CBS News сообщило, что США и Израиль планируют одну из самых масштабных атак на объекты энергетической инфраструктуры Ирана в эти выходные.

Также Госдепартамент США призвал американских граждан, находящихся на Ближнем Востоке, рассмотреть возможность выезда или быть готовыми покинуть регион в случае дальнейшего обострения ситуации с безопасностью.

Скриншот сообщения Трампа/Truth Social

Новини.LIVE сообщали, что Иран вечером 28 июля нанес ракетный удар по американской военной базе в Иордании, однако силы ПВО США перехватили все баллистические ракеты. В CENTCOM подтвердили атаку и сообщили, что американские войска находятся в состоянии повышенной боевой готовности. Это первый обстрел после приостановки взаимных ударов, который может поставить под угрозу дальнейшие дипломатические переговоры между Вашингтоном и Тегераном.

Новини.LIVE также сообщали, что 26 июля 2026 года стало известно, что Трамп временно приостановил новые удары по Ирану, чтобы дать шанс дипломатическому урегулированию конфликта. По словам посла США в ООН Майка Вольца, Вашингтон отдаёт предпочтение переговорам, однако готов к силовому сценарию, если они закончатся неудачей. В то же время американские военные остаются готовыми возобновить операцию в случае соответствующего решения президента США.