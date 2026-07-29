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Главная Новости дня Иран нанес ракетный удар по американской базе

Иран нанес ракетный удар по американской базе

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Дата публикации 29 июля 2026 02:54
Иранцы нанесли ракетный удар по базе США в Иордании
Иранская баллистическая ракета Khorramshah. Фото иллюстративное: Iran’s Ministry of Defence/WANA (West Asia News Agency)/REUTERS

Вечером 28 июля в 17:45 Иран нанес ракетный удар по американской военной базе в Иордании. Это первый обстрел после того, как на прошлой неделе стороны приостановили взаимные удары. Атака ставит под угрозу дальнейшие дипломатические переговоры между странами.

Об этом сообщило Центральное командование США (CENTCOM), передает Новини.LIVE.

Иран нанес ракетный удар по американской базе в Иордании
Скриншот сообщения CENTCOM

Что известно об иранском ракетном ударе

Первым об обстреле сообщил журналист Axios Барак Равид со ссылкой на собственные источники. По его словам, иранские силы нацеливались на военный объект США в Иордании, но американская ПВО сбила все ракеты.

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Скриншот сообщения Барака Равида/X

Впоследствии эту информацию подтвердили и в CENTCOM. В командовании отметили, что Корпус стражей исламской революции пытался нанести внезапный удар. Войска США остаются в состоянии повышенной боевой готовности.

По данным Axios, обстрел произошел после того, как Дональд Трамп временно приостановил военные операции против Ирана, чтобы дать шанс дипломатии. Возобновление огня со стороны Тегерана может заставить Вашингтон вернуться к силовому сценарию. Накануне президент США предупреждал о готовности применить жесткие военные меры, если переговоры закончатся провалом.

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Издание добавляет, что Иран атаковал ту же страну, где в начале июля в результате ракетного обстрела и налета дронов погибли двое американских военных. После той трагедии Дональд Трамп начал 13-дневную военную операцию. Новая атака произошла сразу после встречи президента США с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, во время которой политики обсудили иранский вопрос.

Ранее Новини.LIVE сообщал, что президент США Дональд Трамп отреагировал на заявление президента Украины Владимира Зеленского о передаче Москвой Тегерану спутниковых снимков американских военных объектов в Персидском заливе. Американский лидер заявил, что проверит данные. Он планирует расспросить об этом российского диктатора Владимира Путина.

Также Новини.LIVE со ссылкой на интервью Владимира Зеленского Sky News писал, что Иран уже атаковал Украину. В частности, речь идет о поставках Тегераном оружия в РФ. Киев не хочет открытия нового фронта, но должен быть готов к различным сценариям.

США Иран обстрелы
Мария Чекарёва - редактор ленты новостей
Автор:
Мария Чекарёва
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