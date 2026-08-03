Трамп объявил о проведении 3 августа 2026 года новых переговоров с Ираном

Президент США Дональд Трамп. Фото: REUTERS

В ближайшее время США начнут новый раунд переговоров с Ираном. Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон пока не будет наносить новые удары по Исламской Республике. Американский лидер надеется на дипломатическое урегулирование конфликта.

Об этом сообщило издание France24, передает Новини.LIVE.

Новые переговоры с Ираном

На борту самолета Air Force One глава Белого дома сообщил журналистам, что переговоры начнутся 3 августа.

"Очевидно, они (иранцы, — Ред.) не хотят, чтобы на них напали. Они знали о масштабах атаки, потому что видели, как она формируется. Сейчас мы ведем с ними переговоры", — отметил Дональд Трамп.

Снижение цен на нефть

После заявления президента США об отказе от обстрелов Ирана цены на нефть в разных странах мира пошли на спад.

Читайте также:

Нефть марки Brent подешевела на 5,52 доллара (6,28%) — до 82,41 доллара за баррель, а стоимость американской нефти WTI снизилась на 5,27 доллара (6,22%) — до 79,40 доллара за баррель.

Инвесторы считают, что деэскалация и урегулирование конфликта дипломатическим путем помогут стабилизировать судоходство через Ормузский пролив.

Ранее Новини.LIVE со ссылкой на президента США Дональда Трампа сообщал, что американские войска были готовы к беспрецедентному удару по Ирану. От такого шага они отказались ради достижения соглашения. Американцы надеются, что удастся открыть Ормузский пролив и устранить ядерную угрозу со стороны Тегерана.

Также Новини.LIVE писал о заявлении американского лидера относительно войны в Украине. Глава Белого дома считает, что противостояние могло бы длиться всего один день. По его словам, уничтожить российские танки удалось благодаря американским противотанковым комплексам Javelin.