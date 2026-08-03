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Головна Новини дня Трамп анонсував нові переговори з Тегераном

Трамп анонсував нові переговори з Тегераном

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Дата публікації: 3 серпня 2026 07:09
Трамп анонсував проведення 3 серпня 2026 року нових перемовин з Іраном
Президент США Дональд Трамп. Фото: REUTERS

США найближчим часом розпочнуть новий раунд переговорів з Іраном. Президент США Дональд Трамп заявив, що Вашингтон поки що не завдаватиме нових ударів по Ісламській Республіці. Американський лідер сподівається на дипломатичне врегулювання конфлікту.

Про це повідомило видання France24, передає Новини.LIVE.

Нові переговори з Іраном 

На борту літака Air Force One голова Білого дому повідомив журналістом, що переговори розпочнуться 3 серпня.

"Очевидно, вони (іранці, — Ред.) не хочуть, щоб на них напали. Вони знали про масштаби атаки, бо бачили, як вона формується. Зараз ми розмовляємо з ними у форматі переговорів", — зазначив Дональд Трамп.

Подешевшання нафти

Після заяви президента США про відмову від обстрілів Ірану ціни на нафту в різних країнах світу пішли на спад.

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Нафта Brent подешевшала на 5,52 долара (6,28%) — до 82,41 долара за барель, а вартість американської нафти WTI знизилася на 5,27 доларів (6,22%) — до 79,40 долара за барель.

Інвестори вважають, що деескалація та вирішення конфлікту дипломатичним шляхом допоможуть стабілізувати судноплавство через Ормузьку протоку.

Раніше Новини.LIVE з посиланням на президента США Дональда Трампа повідомляв, що американські війська були готові до безпрецедентного удару по Ірану. Від такого кроку вони відмовилися заради досягнення угоди. Американці сподіваються, що вдасться відкрити Ормузьку протоку та усунути ядерну небезпеку з боку Тегерану.

Також Новини.LIVE писав про заяву американського лідера щодо війни в Україні. Голова Білого дому вважає, що протистояння могло би бути одноденним. За його словами, знищили російські танки вдалося завдяки американським протитанковим комплексам Javelin.

США Іран Дональд Трамп
Марія Чекарьова - редактор стрічки новин
Автор:
Марія Чекарьова
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