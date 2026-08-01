Трамп пояснив, чому Росія не змогла захопити Київ на початку війни

Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп заявив, що без переданих Україні протитанкових комплексів Javelin російські війська могли б захопити Київ за один день. За його словами, цьому також завадила помилка одного з російських генералів. Трамп вважає, що без цих факторів війна була б "одноденною".

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на заяву Дональда Трампа в ефірі America's Voice.

Трамп пояснив, чому Путін не зміг захопити Київ за один день

Президент США Дональд Трамп заявив, що Росії не вдалося захопити Київ у перші дні повномасштабного вторгнення в Україну через рішення одного з російських генералів, який, за його словами, обрав наступ через багнюку замість траси.

Водночас американський президент наголосив, що важливу роль, на його думку, відіграли передані Україні протитанкові комплекси Javelin. За словами Трампа, саме вони дозволили знищити російські танки, які застрягли в багнюці.

Пояснюючи свою позицію, президент США сказав:

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"Я дав їм протитанкові Javelin. Без Javelin та війна була б одноденною, вона б уже закінчилася. Вони знищили танки, що йшли на Київ і застрягли в багнюці. Там був генерал, який вирішив наступати через багно замість траси, де все йшло чудово. Вона б уже закінчилася. Але ні, я дав їм Javelin. Javelin — це щось неймовірне".

Новини.LIVE інформували, що нещодавно Президент США Дональд Трамп заявив, що Вашингтон має підписану з Україною угоду щодо рідкісноземельних ресурсів. За його словами, це дозволяє США отримати доступ до українських природних багатств, а їхня вартість може перевищувати 300 мільярдів доларів. Також Трамп заявив, що американська сторона може "зайти туди в будь-який момент і забрати практично все, що захочемо".

Новини.LIVE також писали, що Трамп заявив, що Вашингтон має обережно ставитися до передачі передових військових технологій, зокрема пов'язаних із системами Patriot. За його словами, країни, які отримують доступ до таких розробок, згодом можуть змінити своє ставлення до США. Трамп наголосив, що саме тому передавати такі технології "важко".