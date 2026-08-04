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Головна Новини дня Трамп анонсував повне відновлення судноплавства в Ормузькій протоці

Трамп анонсував повне відновлення судноплавства в Ормузькій протоці

Ua ru
Дата публікації: 4 серпня 2026 07:52
Трамп заявив про можливе повне відкриття Ормузької протоки 4 серпня
Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати та Іран близькі до домовленості про повне відновлення судноплавства в Ормузькій протоці. За його словами, відповідне рішення можуть ухвалити вже у вівторок, 4 серпня.

Про це американський лідер повідомив під час спілкування з журналістами у Білому домі, передає Новини.LIVE.

Трамп заявив про можливе відкриття Ормузької протоки

Трамп 3 серпня зазначив, що сторони ведуть переговори щодо повного відкриття протоки найближчим часом.

"Ми обговорюємо протоку, її відкриття буквально до завтрашнього дня. Повне відкриття", — сказав Трамп.

Президент США також наголосив, що після відновлення судноплавства Вашингтон планує перейти до другого етапу переговорів із Тегераном. Він стосуватиметься іранської ядерної програми та недопущення створення ядерної зброї. За словами Трампа, нинішній етап переговорів може стати вирішальним для Ірану. Він закликав Тегеран погодитися на домовленості, щоб уникнути подальшої ескалації.

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"Я хочу повною мірою дати їм останній шанс перед обезголовленням. Це останній для них шанс підписати хороший документ. Я хотів би не здійснювати таку масштабну атаку на цю країну. Сподіваюсь, вони схаменуться", — зазначив президент США.

Як повідомляли Новини.LIVE, 3 серпня президент США Дональд Трамп заявив, що Вашингтон найближчим часом розпочне новий раунд переговорів з Іраном. За його словами, Сполучені Штати наразі не планують завдавати нових ударів по Ісламській Республіці та розраховують досягти дипломатичного врегулювання конфлікту.

Як повідомляли Новини.LIVE, нещодавно Трамп заявив, що Вашингтон відмовився від нових ударів по Ірану, щоб зберегти можливість укласти майбутню угоду. За його словами, із відповідним проханням до США звернулися Тегеран та інші країни Близького Сходу. Також американський лідер зазначив, що майбутня домовленість має передбачати відкриття Ормузької протоки та усунення ядерної загрози з боку Ірану.

США Іран Дональд Трамп Ормузька протока
Литвин Вікторія - редактор стрічки новин
Автор:
Литвин Вікторія
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