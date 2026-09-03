Трамп заявив про "ворожнечу" між Зеленським і Путіним

Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп заявив, що однією з перешкод для завершення війни Росії проти України є "величезна ворожнеча" між президентами України та Росії Володимиром Зеленським і Володимиром Путіним. Він також вкотре заявив, що йому вдалося зупинити вісім воєн.

Промову Трампа опублікував Білий Дім, інформує Новини.LIVE.

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Трамп закликав Зеленського і Путіна зупинити війну

Дональд Трамп заявив, що Володимир Зеленський і Володимир Путін мають припинити війну. За його словами, Сполучені Штати продовжують працювати над досягненням миру.

"І вони повинні зупинити цю дурну війну. І ми продовжуємо... Я зупинив вісім воєн", — сказав Трамп.

Президент США додав, що деякі з конфліктів, які він, за його словами, допоміг завершити, були складнішими для врегулювання.

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"Вісім. Деякі з них було б набагато важче зупинити, ніж цю, і я їх зупинив", — заявив він.

Трамп назвав проблему між Зеленським і Путіним

Однією з причин, яка, на думку Трампа, ускладнює завершення війни, він назвав особисті відносини між лідерами України та Росії.

"Але є величезна ворожнеча між двома президентами", — сказав Трамп.

Трамп пояснив, коли готовий зустрітися з Путіним

Водночас Трамп заявив, що готовий зустрітися з російським президентом Володимиром Путіним, однак хоче зробити це лише тоді, коли сторони будуть готові домовлятися, а війна наближатиметься до завершення.

"Я міг би негайно зустрітися з Путіним, але зроблю це, коли будемо готові до угоди", — сказав президент США.

За словами Трампа, Сполучені Штати хочуть мати гарні відносини з Росією, Україною та іншими країнами. Він також заявив, що завершення війни, на його думку, може бути вигідним для бізнесу.

"Ми хочемо мати добрі відносини з Росією, Україною — з усіма. Це було б чудово для бізнесу. Росія має величезні й дуже цінні землі. Але я хочу провести зустріч, коли ця війна завершуватиметься. І думаю, що так і буде", — зазначив Трамп.

Новини.LIVE інформували, що Дональд Трамп заявив, що не хвилюється через можливий напад Росії на НАТО. За словами Трампа, він не вважає такий сценарій серйозною загрозою.

Новини.LIVE також писали, що Трамп назвав візит директора ЦРУ Джона Реткліффа до Москви "рутинною процедурою". Американський президент підтвердив поїздку глави розвідки до Росії та заявив, що вона була пов’язана зі звичайними контактами між спецслужбами