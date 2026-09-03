Трамп заявил о «вражде» между Зеленским и Путиным

Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп заявил, что одним из препятствий для завершения войны России против Украины является "огромная вражда" между президентами Украины и России Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным. Он также в очередной раз заявил, что ему удалось остановить восемь войн.

Речь Трампа опубликовал Белый дом, сообщает Новини.LIVE.

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Трамп призвал Зеленского и Путина остановить войну

Дональд Трамп заявил, что Владимир Зеленский и Владимир Путин должны прекратить войну. По его словам, Соединенные Штаты продолжают работать над достижением мира.

"И они должны остановить эту глупую войну. И мы продолжаем... Я остановил восемь войн", — сказал Трамп.

Президент США добавил, что некоторые из конфликтов, которые он, по его словам, помог завершить, были сложнее для урегулирования.

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"Восемь. Некоторые из них было бы гораздо сложнее остановить, чем эту, и я их остановил", — заявил он.

Трамп назвал проблему между Зеленским и Путиным

Одной из причин, которая, по мнению Трампа, затрудняет завершение войны, он назвал личные отношения между лидерами Украины и России.

"Но между двумя президентами существует огромная вражда", — сказал Трамп.

Трамп объяснил, когда готов встретиться с Путиным

В то же время Трамп заявил, что готов встретиться с российским президентом Владимиром Путиным, однако хочет сделать это только тогда, когда стороны будут готовы к переговорам, а война будет приближаться к завершению.

"Я мог бы немедленно встретиться с Путиным, но сделаю это, когда мы будем готовы к соглашению", — сказал президент США.

По словам Трампа, Соединенные Штаты хотят иметь хорошие отношения с Россией, Украиной и другими странами. Он также заявил, что завершение войны, по его мнению, может быть выгодным для бизнеса.

"Мы хотим поддерживать хорошие отношения с Россией, Украиной — со всеми. Это было бы замечательно для бизнеса. У России огромные и очень ценные земли. Но я хочу провести встречу, когда эта война будет подходить к концу. И думаю, что так и будет", — отметил Трамп.

Новини.LIVE сообщали, что Дональд Трамп заявил, что не беспокоится из-за возможного нападения России на НАТО. По словам Трампа, он не считает такой сценарий серьезной угрозой.

Новини.LIVE также писали, что Трамп назвал визит директора ЦРУ Джона Ретклиффа в Москву "рутинной процедурой". В то же время Трамп опроверг, что визит касался возможных действий России против НАТО или Великобритании.