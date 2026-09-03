Трамп заявил о «вражде» между Зеленским и Путиным

Трамп заявил об "огромной вражде" между Зеленским и Путиным
Президент США Дональд Трамп заявил, что одним из препятствий для завершения войны России против Украины является "огромная вражда" между президентами Украины и России Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным. Он также в очередной раз заявил, что ему удалось остановить восемь войн.
Речь Трампа опубликовал Белый дом, сообщает Новини.LIVE.
Трамп призвал Зеленского и Путина остановить войну
Дональд Трамп заявил, что Владимир Зеленский и Владимир Путин должны прекратить войну. По его словам, Соединенные Штаты продолжают работать над достижением мира.
"И они должны остановить эту глупую войну. И мы продолжаем... Я остановил восемь войн", — сказал Трамп.
Президент США добавил, что некоторые из конфликтов, которые он, по его словам, помог завершить, были сложнее для урегулирования.
"Восемь. Некоторые из них было бы гораздо сложнее остановить, чем эту, и я их остановил", — заявил он.
Трамп назвал проблему между Зеленским и Путиным
Одной из причин, которая, по мнению Трампа, затрудняет завершение войны, он назвал личные отношения между лидерами Украины и России.
"Но между двумя президентами существует огромная вражда", — сказал Трамп.
Трамп объяснил, когда готов встретиться с Путиным
В то же время Трамп заявил, что готов встретиться с российским президентом Владимиром Путиным, однако хочет сделать это только тогда, когда стороны будут готовы к переговорам, а война будет приближаться к завершению.
"Я мог бы немедленно встретиться с Путиным, но сделаю это, когда мы будем готовы к соглашению", — сказал президент США.
По словам Трампа, Соединенные Штаты хотят иметь хорошие отношения с Россией, Украиной и другими странами. Он также заявил, что завершение войны, по его мнению, может быть выгодным для бизнеса.
"Мы хотим поддерживать хорошие отношения с Россией, Украиной — со всеми. Это было бы замечательно для бизнеса. У России огромные и очень ценные земли. Но я хочу провести встречу, когда эта война будет подходить к концу. И думаю, что так и будет", — отметил Трамп.
Новини.LIVE сообщали, что Дональд Трамп заявил, что не беспокоится из-за возможного нападения России на НАТО. По словам Трампа, он не считает такой сценарий серьезной угрозой.
Новини.LIVE также писали, что Трамп назвал визит директора ЦРУ Джона Ретклиффа в Москву "рутинной процедурой". В то же время Трамп опроверг, что визит касался возможных действий России против НАТО или Великобритании.