Трамп заявив, що вимагатиме від Європи грошей за допомогу Україні, яку надав Байден

Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп заявив, що має намір домагатися від країн Європи компенсації за допомогу Сполучених Штатів Україні, яку Вашингтон надав за адміністрації колишнього лідера Джо Байдена. Він знову звинуватив експрезидента в тому, що багато боєприпасів Україні та НАТО передали безкоштовно.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на допис Трампа у Truth Social.

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Що сказав Трамп про вимогу щодо компенсацій

У своєму дописі лідер США розкритикував тих, хто пише про вичерпання американських боєприпасів через війну на Близькому Сході, назвавши цих людей «зрадницькою наволоччю».

За словами Трампа, США мають «практично необмежену кількість боєприпасів середньої та високої якості», і набагато більше, ніж коли-небудь могло б знадобитися для будь-якої війни.

"Ми накопичуємо запаси й готуємося до будь-яких непередбачених обставин. Ми залишаємо їх собі, США, а не продаємо іншим, але продажі союзникам незабаром відновляться", — заявив Трамп.

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Водночас він розкритикував адміністрацію попереднього президента Джо Байдена, яка передала Україні «набагато більше боєприпасів, ніж США використали в Ірані».

"Україні та НАТО було безкоштовно передано сотні мільярдів доларів, за які Європа заплатила б — якби їх тільки попросили, але ми будемо просити ці гроші, хоча й із певним запізненням", — підсумував Трамп.

Як повідомляли Новини.LIVE, днями Трамп заявив, що однією з перешкод для завершення війни в Україні є ненависть між лідерами України та Росії. При цьому він наголосив, що обидві сторони мають «зупинити цю дурну війну».

Також ми писали, що Трамп пообіцяв опублікувати відео з мобілізацією в Україні.