Трамп заявив, що Віткофф та Кушнер їдуть до Москви та Києві з пропозицією щодо завершення війни

Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп заявив, що його спецпредставники Стів Віткофф та Джаред Кушнер відправляються до Москви та Києва. Мета візиту — привезти пропозицію щодо завершення війни. Окрім того, Трамп вважає, війну заважає завершити ворожнеча між лідерами Росії та України, а також впевнений, що диктатор РФ Володимир Путін не збирається нападати на НАТО.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на трансляцію Білого дому.

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Що сказав Трамп про візит Віткоффа та Кушнера

Зауважимо, що сьогодні у ЗМІ з'явилася інформація, що Віткофф в Кушнер цими вихідними будуть у Москві та Києві. Вже ввечері Трамп підтвердив запланований візит, у зв'язку з чим президента запитали, чи привезуть його представники нові пропозиції.

Очільник Білого дому у свою чергу відповів, що йдеться про конкретну пропозицію, спрямовану на завершення російсько-української війни. Її зміст він не розкрив, але вкотре наголосив, що завершив вже 8 війн та не отримав за це Нобелівської премії.

"Вони везуть із собою пропозицію щодо припинення війни, адже я вже припинив вісім воєн. Я завершив вісім воєн, і жодної подяки. Чи отримав я Нобелівську премію? Ні... Я відправив Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера — двох чудових переговірників. Вони чудово впоралися зі своїм завданням. Ми відправили їх туди, щоб з'ясувати, чи зможемо чогось досягти. І, можливо, у нас є непогані шанси на успіх", — сказав Трамп.

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Також президент США сказав, що на його думку, головною перешкодою для завершення війни є особиста ворожнеча між президентом України та російським диктатором.

"Президент Зеленський і президент Путін — вони по-справжньому ненавидять один одного. Між ними серйозна ненависть, і це їм заважає", — заявив американський лідер.

Він додав, що протягом минулого тижня у війні нібито було втрачено 32 тисячі людей, однак не уточнив джерело цієї цифри.

Також Трамп знову заперечив, що Росія збирається атакувати територію НАТО. Зокрема, його запитали, чи можна вважати виявлення безпілотника в німецькому аеропорту атакою на територію Альянсу, на що Трамп відповів, що добре знає Путіна, спілкується з ним, і тому не вважає, що диктатор РФ планує нападати на країни НАТО.

Як повідомляли Новини.LIVE, Президент України Володимир Зеленський теж сьогодні казав, Віткофф та Кушнер планують візит. Зокрема, спочатку вони відвідають Москву, а в неділю будуть у Києві. Він поінформував, що Україна на цей час забезпечить нормально функціонування російського повітряного простору, щоб американська делегація могла безпечно прибути до Москви. Зокрема, повітряних ударів не буде.

Новини.LIVE інформували, що Трамп нещодавно заявив, що має намір отримати від Європи компенсації за допомогу США, яку надала адміністрація колишнього президента Джо Байдена. За його словами, Україні та НАТО було передано багато боєприпасів і це було безкоштовно.

Також ми писали, що за словами російської сторони, зустріч Зеленського, Путіна і Трампа можлива, але лише для фіксації домовленостей.