Припинення вогню між Україною та Росією з 5 до 8 вересня - що відомо

Українські військові. Фото: Генштаб ЗСУ

Підрозділи Сил оборони України отримали наказ дотримуватися режиму тиші на фронті протягом чотирьох днів. Водночас Україна чекає відповіді російської сторони щодо припинення вогню ще й у повітрі.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на власні джерела, а також з посиланням на "Українську Правду" та "РБК-Україна".

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Що відомо про можливе тимчасове припинення вогню між Україною та РФ

За даними джерел Новини.LIVE, режим тиші на фронті діятиме з 00:00 5 вересня до 23:59 8 вересня. Інформацію також підтвердив високопоставлений співрозмовник УП в силовому блоці. Проте офіційних повідомлень від військового керівництва наразі немає.

Також зазначимо, що окрім режиму припинення вогню на фронті, може бути ще й перемир'я у повітрі. За словами джерела РБК-Україна, Україна наразі чекає відповіді від Росії.

"Обговорювалось припинення вогню у повітрі. Відповідно, американці мали це обговорити з росіянами. Це усталена практика на час дипломатичних зустрічей, коли ми не б'ємо по них, а вони по Україні, і це в певних географічних та часових рамках. Побачимо протягом цієї ночі, яку саме відповідь росіяни дали американцям на це", — поінформувало джерело.

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Зауважимо, що наразі вже настало 5 вересня і станом на 00:20 у Києві та кількох інших областях оголошено тривогу через загрозу застосування дронів. Зокрема, у Києві було чути вибухи. Тож станом на цю хвилину, режиму тиші у повітрі поки що немає.

Карта повітряних тривог. Фото: скриншот

Чому може бути тимчасове перемир'я

Як повідомляли Новини.LIVE цими вихідними представники президента США Дональд Трампа Стів Віткофф і Джаред Кушнер відвідають Москву та Київ для переговорів щодо завершення війни.

Раніше президент України Володимир Зеленський повідомив, що візит американців буде спочатку в Москву, а потім у неділю вони будуть в Києві. Він поінформував, що на час їхніх візитів Україна не завдаватиме повітряних ударів по Росії та очікує від Москви "дзеркальної тиші".

Також ми писали, що президент США Дональд Трамп у коментарі журналістам повідомляв, що Віткофф та Кушнер привезуть до Києва та Москви пропозицію щодо завершення війни. Він допустив, що є непогані шанси на успіхи.