Віткофф і Кушнер прибули до Москви 5 вересня

Стів Віткофф. Фото: GettyImages

До Москви у суботу, 5 вересня, прибули спецпосланці Сполучених Штатів Америки Стів Віткофф та Джаред Кушнер. Там вони проведуть перемовини з російською стороною стосовно завершення війни проти України.

Про це повідомляють росЗМІ, передає Новини.LIVE.

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Візит Віткоффа та Кушнера

Американські спецпосланці уже перебувають в російській столиці. Відомо, що завтра Віткофф та Кушнер прибудуть до Києва.

РосЗМІ пишуть, що в переговорах можливий суттєвий прогрес. Водночас деталі наразі не оголошують.

А за інформацією Bloomberg з посиланням на джерела, у Кремлі не очікують прориву від візиту американських представників. РФ висловила песимізм щодо перспектив досягнення будь-якої угоди в результаті цієї поїздки.

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Попередні візити Віткоффа та Кушнера до Росії так і не дали відчутних результатів. Видання пише, що наразі немає підстав очікувати, що цього разу американські представники привезли пропозиції, які можуть влаштувати сторони.

Російський диктатор Володимир Путін готовий зупинити війну лише на своїх умовах, а вимоги Москви стають жорсткішими.

Водночас ця поїздка стане для Віткоффа та Кушнера першим візитом до України після початку повномасштабного вторгнення Росії. У Києві розраховують, що їхній візит сприятиме відновленню дипломатичних переговорів.

Як писали Новини.LIVE з посиланням на лідера США Дональда Трампа, Віткофф та Кушнер їдуть до Москви та Києва, аби привезти пропозицію стосовно завершення війни Росії проти України. За його словами, бойові дії заважає завершити ворожнеча між Зеленським та Путіним.

А українські сили отримали наказ про режим тиші упродовж чотирьох днів з 00:00 5 вересня до 23:59 8 вересня. Україна чекала відповіді російської сторони, але цієї ночі Росія масовано атакувала українські міста різними типами озброєння. Зокрема, під ударом противника опинилося Камʼянське в Дніпропетровській області, де було атаковано промислове підприємство. Внаслідок обстрілу загинули пʼятеро людей.