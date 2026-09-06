Переговори Віткоффа і Кушнера з Путіним: що кажуть у Білому домі

Путін під час зустрічі з представника президента США Дональда Трампа Стівом Віткоффом та Джаредом Кушнером у Москві 5 вересня 2026 року. Фото: Reuters

Переговори представників президента США Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера з російським диктатором Володимиром Путіним у Москві в Білому домі назвали "змістовними". Американська сторона повідомила, що про наступні кроки за підсумками зустрічі оголосять найближчими тижнями. Водночас помічник Путіна Юрій Ушаков заявив, що представники США озвучили низку міркувань щодо можливих шляхів врегулювання війни в Україні, однак про конкретні домовленості не повідомив.

Про це інформує Reuters з посиланням на представника Білого дому, передає Новини.LIVE.

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Що відомо про переговори Віткоффа і Кушнера з Путіним

Помічник російського диктатора Юрій Ушаков назвав зустріч "змістовною, конструктивною, надзвичайно відвертою". За його словами, переговори Путіна з американськими представниками тривали 3 години 10 хвилин.

Ушаков також заявив, що спецпосланники лідера США Дональда Трампа Стів Віткофф і Джаред Кушнер пообіцяли врахувати під час зустрічей у Києві оцінки, висловлені Путіним щодо шляхів врегулювання повномасштабної війни.

За словами помічника Путіна, американські представники серйозно підготувалися до поїздки до Москви та сформулювали низку міркувань щодо можливого завершення війни в Україні.

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Розповідаючи про підготовку американської сторони та подальші контакти між представниками США і Росії, Ушаков зазначив:

"Представники США серйозно підготувалися до поїздки до Москви, вони сформулювали цілу низку міркувань щодо шляхів врегулювання".

Також він заявив: "Путін і Трамп підтримуватимуть особисті контакти, робота за посередництва Віткоффа та Кушнера також буде продовжена".

За словами Ушакова, переговори не обмежилися питанням війни Росії проти України. Сторони також обговорили можливі великі російсько-американські проєкти.

Що заявили у Білому домі

Представник Білого дому у коментарі Reuters назвав переговори Віткоффа і Кушнера з Путіним "змістовними". Американський посадовець також повідомив, що про наступні кроки за результатами зустрічі оголосять найближчими тижнями.

Водночас про конкретні домовленості за підсумками переговорів не повідомлялося.

Близько 1:20 за київським часом російські ЗМІ повідомили, що літак Віткоффа і Кушнера залишив повітряний простір Росії.

Згодом стало відомо, що літак американських перемовників приземлився у польському Жешуві.

Новини.LIVE інформували, що у суботу, 5 вересня, до Москви прибули спецпосланці США Стів Віткофф та Джаред Кушнер для переговорів щодо завершення війни проти України. Наступного дня американські представники мають прибути до Києва, де очікується продовження дипломатичних контактів.

Новини.LIVE також писали, що раніше Дональд Трамп заявляв, що Стів Віткофф та Джаред Кушнер мали представити сторонам конкретну пропозицію щодо завершення війни та з’ясувати, чи вдасться досягти домовленостей. За словами президента США, він бачить "непогані шанси на успіх", але вважає особисту ворожнечу Володимира Зеленського та Володимира Путіна однією з перешкод для завершення війни. Трамп також заявив, що не вважає, що Росія планує напад на країни НАТО.