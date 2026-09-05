Украина готова воздерживаться от нанесения ударов по Москве до понедельника

Владимир Зеленский. Фото: Facebook/Владимир Зеленский

Президент Владимир Зеленский 5 сентября заявил, что Украина готова временно воздержаться от ударов по Москве на фоне переговоров американской стороны с Россией. Речь идет о периоде до конца субботы, а также о воскресенье и понедельник. Президент также отметил, что накануне состоялся разговор Украины с представителями президента США. По его словам, американская сторона уже приступила к работе с российской стороной.

Об этом глава государства написал в соцсетях, передает Новини.LIVE.

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Украина готова воздерживаться от ударов по Москве до понедельника

"С этого момента и до конца суток субботы, в воскресенье и понедельник Украина готова воздерживаться от ударов по Москве, и рассчитываем, что россияне — по Киеву", — заявил Зеленский.

Пост Зеленского. Фото: скриншот

Украина также готова соблюдать режим прекращения воздушных ударов по городам, вовлеченным в переговорный процесс.

В то же время Зеленский сообщил о докладах министра обороны Евгения Хмары и главнокомандующего ВСУ Михаила Драпатого. Стороны обсудили ситуацию на фронте, динамику угроз в воздушном пространстве и дальнейшие активные оборонительные операции.

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Отдельно президент подчеркнул важность работы по дипломатическому направлению. По его словам, план дипломатических мероприятий в Киеве с участием американской делегации уже утвержден.

"На дипломатическом треке наши действия должны быть и будут стопроцентно сильными и эффективными. План дипломатических мероприятий на завтра в Киеве с участием американской делегации утвержден. Ждем Стива Виткоффа и Джареда Кушнера и готовы к содержательному разговору", — отметил глава государства.

Как сообщали Новини.LIVE, 4 сентября Зеленский заявил, что представители США Стив Виткофф и Джаред Кушнер посетят Киев в воскресенье, 6 сентября. Перед приездом в Украину они планируют побывать в Москве.

Как сообщали Новини.LIVE, 4 сентября Дональд Трамп заявил, что его спецпредставители Стив Виткофф и Джаред Кушнер отправляются в Москву и Киев. По его словам, они должны привезти предложение о завершении войны. Трамп также считает, что достижению мира мешает вражда между лидерами России и Украины, и заявил, что не ожидает нападения Путина на НАТО.