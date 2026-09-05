Україна готова не завдавати ударів по Москві до понеділка

Володимир Зеленський. Фото: Facebook/Володимир Зеленський

Президент Володимир Зеленський 5 вересня заявив, що Україна готова тимчасово утриматися від ударів по Москві на тлі роботи американської сторони з Росією. Йдеться про період до завершення суботи, а також неділю та понеділок. Президент також зазначив, що напередодні відбулася розмова України з представниками президента США. За його словами, американська сторона вже розпочала роботу з російською стороною.

Про це глава держави написав у соцмережах, передає Новини.LIVE.

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Україна готова не бити по Москві до понеділка

"Відтепер і до кінця цієї доби суботи, в неділю та понеділок Україна готова утримуватись від ударів по Москві, і розраховуємо, що росіяни — по Києву", — заявив Зеленський.

Пост Зеленського. Фото: скриншот

Україна також готова дотримуватися режиму припинення повітряних ударів щодо міст, залучених до переговорного процесу.

Водночас Зеленський повідомив про доповіді міністра оборони Євгенія Хмари та головнокомандувача ЗСУ Михайла Драпатого. Сторони обговорили ситуацію на фронті, динаміку загроз у повітряному просторі та подальші активні оборонні операції.

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Окремо президент наголосив на роботі дипломатичного треку. За його словами, план дипломатичних заходів у Києві за участі американської команди вже затверджений.

"На дипломатичному треку наші дії мають бути й будуть так само на сто відсотків сильними та ефективними. План дипломатичних заходів на завтра в Києві за участі американської команди затверджений. Чекаємо на Стіва Віткоффа і Джареда Кушнера й готові до змістовної розмови", — зазначив глава держави.

Як повідомляли Новини.LIVE, 4 вересня Зеленський заявив, що представники США Стів Віткофф та Джаред Кушнер відвідають Київ у неділю, 6 вересня. Перед приїздом до України вони планують побувати в Москві.

Як повідомляли Новини.LIVE, 4 вересня Дональд Трамп заявив, що його спецпредставники Стів Віткофф та Джаред Кушнер вирушають до Москви та Києва. За його словами, вони мають привезти пропозицію щодо завершення війни. Трамп також вважає, що досягненню миру заважає ворожнеча між лідерами Росії та України, і заявив, що не очікує нападу Путіна на НАТО.