Віткофф і Кушнер прибули до України 6 вересня 2026 року

Спецпосланники Президента США Дональда Трампа Стів Віткофф і Джаред Кушнер у Києві 6 вересня 2026 року. Фото: Reuters

У неділю, 6 вересня, спецпредставники Президента США Дональда Трампа Стів Віткофф і Джаред Кушнер прибули до України. Це їхній перший візит до країни, який раніше неодноразово відкладали. Американські посланці приїхали до Києва для переговорів щодо врегулювання війни Росії проти України.

Про це інформує Kyiv Independent з посиланням на джерела, обізнані із ситуацією, передає Новини.LIVE.

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Що відомо про візит Віткоффа і Кушнера до Києва

Сьогодні, 6 вересня, у мережі з'явилися кадри, на яких кортеж з американською делегацією рухається вулицями Києва. За даними ЗМІ, спецпосланці Дональда Трампа Стів Віткофф і Джаред Кушнер прибули до столиці потягом.

Їх зустріли представники української переговорної групи. Серед них — керівник Офісу президента Кирило Буданов, голова Служби зовнішньої розвідки Рустем Умєров, голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія та перший заступник керівника ОП Сергій Кислиця.

Очікується, що сьогодні Володимир Зеленський проведе переговори з посланцями Трампа. Двоє людей, знайомих з цим питанням, повідомили Kyiv Independent, що в переговорах також очікується участь радників з національної безпеки з Німеччини, Франції та Великої Британії.

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Як відомом, перед зустріччю з представниками президента США Зеленський провів нараду з українською переговорною групою.

Зауважимо, що візит американських посланців до України відбувся лише через день після їхніх переговорів із російським диктатором Володимиром Путіним у Москві.

Умєров про візит спецпосланців Трампа до Києва

Голова Служби зовнішньої розвідки України Рустем Умєров підтвердив візит Віткоффа і Кушнера до України та опублікував відео з ними на вокзалі у Києві.

"Вітаємо в Києві представників Президента США Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера. Продовжуємо тісну координацію щодо подальших кроків для припинення війни", — написав Умєров.

Скриншот повідомлення Умєрова/Facebook

Новини.LIVE інформували, що 5 вересня спецпосланці президента США Стів Віткофф і Джаред Кушнер відвідали Росію та провели переговори з Путіним щодо завершення війни проти України. Зустріч у Москві тривала понад три години. Після Росії американські представники вирушили до Києва.

Новини.LIVE також писали, що згодом у Білому домі назвали переговори Стіва Віткоффа і Джареда Кушнера з Путіним у Москві змістовними. Зустріч тривала 3 години 10 хвилин, а американська сторона заявила, що про наступні кроки оголосять найближчими тижнями. Водночас конкретних домовленостей за підсумками переговорів не оголошували.