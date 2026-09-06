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Главная Новости дня Спецпосланцы Трампа Уиткофф и Кушнер прибыли в Украину

Спецпосланцы Трампа Уиткофф и Кушнер прибыли в Украину

Ua ru
6 сентября 2026 13:13
Уиткофф и Кушнер прибыли в Украину 6 сентября 2026 года
Специальные посланники президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф и Джаред Кушнер в Киеве 6 сентября 2026 года. Фото: Reuters

В воскресенье, 6 сентября, специальные представители президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф и Джаред Кушнер прибыли в Украину. Это их первый визит в страну, который ранее неоднократно откладывался. Американские посланники прибыли в Киев для переговоров об урегулировании войны России против Украины.

Об этом сообщает Kyiv Independent со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, передает Новини.LIVE.

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Что известно о визите Уиткоффа и Кушнера в Киев

Сегодня, 6 сентября, в сети появились кадры, на которых кортеж с американской делегацией движется по улицам Киева. По данным СМИ, спецпосланцы Дональда Трампа Стив Уиткофф и Джаред Кушнер прибыли в столицу на поезде.

Их встретили представители украинской переговорной группы. Среди них — руководитель Офиса президента Кирилл Буданов, глава Службы внешней разведки Рустем Умеров, председатель фракции «Слуга народа» Давид Арахамия и первый заместитель руководителя ОП Сергей Кислица.

Ожидается, что сегодня Владимир Зеленский проведет переговоры с посланцами Трампа. Два человека, знакомые с этим вопросом, сообщили Kyiv Independent, что в переговорах также ожидается участие советников по национальной безопасности из Германии, Франции и Великобритании.

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Как известно, перед встречей с представителями президента США Зеленский провел совещание с украинской переговорной группой.

Отметим, что визит американских посланников в Украину состоялся всего через день после их переговоров с российским диктатором Владимиром Путиным в Москве.

Умеров о визите специальных посланников Трампа в Киев

Глава Службы внешней разведки Украины Рустем Умеров подтвердил визит Уиткоффа и Кушнера в Украину и опубликовал видео с ними на вокзале в Киеве.

"Приветствуем в Киеве представителей президента США Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера. Продолжаем тесную координацию по дальнейшим шагам для прекращения войны", — написал Умеров.

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Скриншот сообщения Умерова/Facebook

Новини.LIVE сообщали, что 5 сентября спецпосланцы президента США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер посетили Россию и провели переговоры с Путиным о прекращении войны против Украины. Встреча в Москве длилась более трех часов. После России американские представители отправились в Киев.

Новини.LIVE также писали, что впоследствии в Белом доме назвали переговоры Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера с Путиным в Москве содержательными. Встреча длилась 3 часа 10 минут, а американская сторона заявила, что о следующих шагах объявят в ближайшие недели. В то же время конкретных договоренностей по итогам переговоров не объявляли.

Владимир Зеленский США Киев переговоры Дональд Трамп Стив Виткофф
Евтушенко Алина - Редактор ленты новостей
Автор:
Евтушенко Алина

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