Буданов прокомментировал визит Уиткоффа и Кушнера в Киев

Визит американских представителей в Украину 6 сентября. Фото: REUTERS/Alina Smutko

Глава Офиса Президента Кирилл Буданов прокомментировал визит американской делегации во главе со Стивеном Виткоффом и Джаредом Кушнером в Киев в воскресенье, 6 сентября. По его словам, впереди насыщенный день и важные переговоры.

Об этом Кирилл Буданов сообщил в соцсетях, передает Новини.LIVE.

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Визит Уиткоффа и Кушнера в Украину 6 сентября

Буданов отметил, что в Киеве также находятся представители европейских партнеров. Речь идет о Франции, Великобритании и Германии.

"Все вместе мы работаем ради достижения справедливого и прочного мира для Украины", — добавил глава ОП.

Как писали Новини.LIVE со ссылкой на Kyiv Independent, 6 сентября в Киев прибыли американские представители Стив Уиткофф и Джаред Кушнер. Это первый визит специальных посланников Дональда Трампа в Украину.

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А накануне визита украинский лидер Владимир Зеленский провел совещание с переговорной группой. Речь идет о Кирилле Буданове, Сергее Кислице, Давиде Арахамии и Рустеме Умерове.