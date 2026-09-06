Зеленский предположил, что война в Украине продлится и зимой

Владимир Зеленский, Стив Виткофф и Джаред Кушнер в Киеве 6 сентября. Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

Украинский лидер Владимир Зеленский предположил, что война продлится и зимой. По его словам, на данный момент на это указывает текущая ситуация. В то же время американские представители Стив Уиткофф и Джаред Кушнер, которые сегодня находятся в Украине, хотят добиться прорыва в мирном урегулировании до наступления зимы.

Об этом Владимир Зеленский заявил на пресс-конференции 6 сентября и сообщает Axios, передает Новини.LIVE.

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Война в Украине

Зеленский сообщил, что сегодня состоялись три раунда переговоров, которые он назвал содержательными. По его словам, приезд Уиткоффа и Джареда сработал лучше, чем системы Patriot против российских атак.

"Мы действительно провели хорошие разговоры. Над Patriot иногда можно пошутить, но мы понимаем, что это очень актуальный вопрос, для нас очень важный. Я благодарен за то, что сегодня мы уделили достаточно внимания и зимнему периоду, всем вызовам, которые действительно могут возникнуть", — отметил глава государства.

Зеленский говорит, что Украина надеется, что удастся договориться с американскими и европейскими партнерами, если война будет продолжаться и зимой, поскольку в настоящее время на это указывает ситуация.

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"Если война будет продолжаться зимой, мы очень рассчитываем на зимний пакет, который я сегодня абсолютно подробно обсуждал со Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером, с нашими европейскими партнерами, мы очень рассчитываем на эту поддержку — и в сфере ПВО, и в сфере энергетики, и вы знаете, что мы рассчитываем на значительные объемы и возможности использования LNG", — заявил Зеленский.

Он также сообщил, что в следующем году США увеличат производство ракет для системы Patriot, а Украина рассчитывает на увеличение объема противоракетной обороны.

По информации Axios, Уиткофф и Кушнер хотят добиться прорыва в мирном урегулировании до зимы. Один из источников издания отметил, что переговоры прошли хорошо. Сейчас американские представители хотят вместе со сторонами работать над обновленным мирным предложением.

Возобновление переговоров

"Нам могут нравиться те или иные форматы переговоров, но хуже, когда вообще нет никаких форматов переговоров. Хочу подчеркнуть роль Стива и Джареда, которые сегодня возобновили процесс переговоров, встретились с президентом России, а также сегодня со мной", — заявил глава государства.

В частности, сегодня стороны обсуждали возможности возобновления переговоров.

Вопрос территорий

Зеленский подчеркнул, что в настоящее время актуальным остается территориальный вопрос.

"На мой взгляд, это я высказываю вам своё мнение. Я хочу остаться при своём мнении, что такие сложные вопросы могут решаться только на уровне лидеров", — заявил президент.

По его словам, позиция Украины в отношении Донбасса остается неизменной. Он пояснил, что этот вопрос касается не только конкретного региона, но и фактически всей войны и ее итогов.

Зеленский подчеркнул, что Россия по-прежнему рассматривает Донбасс как одну из своих территориальных целей. В то же время прочные позиции ВСУ на фронте позволяют Украине отстаивать свои интересы на дипломатическом уровне и вести переговоры без давления ультиматумов.

Трехсторонняя встреча

В ходе переговоров стороны договорились, что в ближайшее время Украина, Европа и США проведут совместную встречу.

"Не знаю, где состоится встреча: в Европе, в Соединенных Штатах Америки или, может быть, снова в Киеве", — сказал Зеленский.

Как писали Новини.LIVE, Кушнер заявил, что американский лидер Дональд Трамп стремится завершить войну и создать условия для долгосрочного мира. Он подчеркнул, что этот вопрос необходимо решить.

А глава ОП Кирилл Буданов сообщал, что сегодня в Киеве также находятся представители Франции, Великобритании и Германии.

Отметим, что 5 сентября Кушнер и Уиткофф участвовали в переговорах с российским диктатором Путиным в Москве. Беседу назвали "содержательной". В частности, стороны обсуждали пути урегулирования войны в Украине.