Кушнер заявил, что Трамп стремится к прочному миру в Украине

Джаред Кушнер и Владимир Зеленский. Фото: ОП

Президент США Дональд Трамп стремится не только положить конец войне в Украине, но и создать условия для долгосрочного и устойчивого мира. Об этом заявил его зять и советник Джаред Кушнер. По словам Кушнера, Трамп считает войну в Украине очень сложной проблемой, однако убежден, что её необходимо решить.

Об этом сообщает ТСН, передает Новини.LIVE.

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Кушнер рассказал о видении Трампа относительно мира в Украине

Речь идет не только о прекращении нынешних боевых действий, но и о достижении договоренностей, которые помогут обеспечить длительный мир. Кушнер подчеркнул, что такой мир должен создать для Украины условия для дальнейшего развития и использования ее силы, изобретательности и отваги, продемонстрированных в ходе войны.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский заявил, что после двух раундов обсуждений стороны переходят к третьему этапу переговоров с участием международных партнеров. По его словам, Украина должна делать все возможное, чтобы завершить войну.

Как сообщает корреспондент BBC News Украина София Середа, Зеленский подготовил для Кушнера и спецпосланника Трампа Стива Виткоффа необычные подарки — футболки с надписью "Киевский режим".

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Отдельное внимание привлекла ситуация вокруг Виткоффа. Ирландский журналист Кейлан Робертсон после его переговоров с российским диктатором Путиным задал американскому спецпосланнику вопрос о заявлениях относительно стремления Кремля к миру. Журналист отметил, что Россия наносила удары по Киеву во время визита Виткоффа в Москву и пыталась атаковать аэропорт, куда должна была прибыть американская делегация. По его словам, это противоречит утверждениям о якобы желании Путина завершить войну.

Робертсон также обвинил Виткоффа в распространении кремлевских нарративов и заявил, что влиятельным политикам необходимо задавать неудобные вопросы. Зеленский ранее сообщал, что Кушнер и Виткофф не смогли прилететь в Киев самолетом из-за российских ударов. В то же время, по его словам, украинские аэропорты были готовы принять американскую делегацию.

В настоящее время, по данным ТСН, встреча Зеленского со спецпредставителями Трампа завершилась. Она длилась более 4 часов. Сейчас проходит пресс-конференция.

Как сообщали Новини.LIVE, 6 сентября в Украину прибыли специальные представители президента США Дональда Трампа Стив Виткофф и Джаред Кушнер. Американские посланцы приехали в Киев для переговоров о возможном урегулировании войны России против Украины.

Как сообщали Новини.LIVE, 6 сентября Владимир Зеленский провел переговоры со специальными представителями президента США Стивом Виткоффом и Джаредом Кушнером в Киеве. Главной темой встречи является поиск реальных путей завершения войны и выработка конкретных решений для достижения мира.