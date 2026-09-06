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Зеленский начал переговоры с Уиткоффом и Кушнером

Ua ru
6 сентября 2026 15:51
Зеленский начал переговоры с Уиткоффом и Кушнером в Киеве
Встреча Владимира Зеленского со Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером. Фото: ОП

Украинский лидер Владимир Зеленский в воскресенье, 6 сентября, начал переговоры с американскими представителями Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером в Киеве. Ключевой темой является поиск реальных вариантов для завершения войны и выработка конкретных решений для достижения мира.

Об этом глава государства сообщил в соцсетях, передает Новини.LIVE.

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Переговоры Зеленского, Уиткоффа и Кушнера

Американские представители встретились с Зеленским на Софийской площади. Все вместе они посетили Софийский собор, а затем приступили к переговорам.

Джаред Кушнер і Стів Віткофф
Джаред Кушнер и Стив Уиткофф. Фото: ОП
Візит американських представників до Києва 6 вересня
Визит американских представителей в Киев 6 сентября. Фото: ОП
Джаред Кушнер у Києві
Джаред Кушнер и Владимир Зеленский. Фото: ОП
Візит Віткоффа та Кушнера до Києва
Американские представители и Владимир Зеленский в соборе. Фото: ОП
Стів Віткофф
Стив Уиткофф. Фото: ОП

Перед встречей с Уиткоффом и Кушнером Зеленский заявил, что из-за российских атак американские представители не смогли прилететь в Киев самолетом, хотя аэропорты готовы. По его словам, этот визит важен для Украины, в частности с точки зрения безопасности.

Володимир Зеленський
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОП

Всего сегодня состоится несколько раундов переговоров. В частности, речь идет об отдельной встрече украинской и американской сторон, а также о беседе с участием европейских партнеров.

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Візит американських спецпосланців до Києва 6 вересня
Владимир Зеленский и Джаред Кушнер. Фото: ОП

Как писали Новини.LIVE, 6 сентября в Киев прибыли Стив Уиткофф и Джаред Кушнер. Это первый визит американских представителей в Украину, который ранее постоянно откладывался. Стороны обсудят пути прекращения войны.

А глава ОП Кирилл Буданов заявил, что впереди насыщенный день и важные переговоры. Кроме того, в Украине находятся представители европейских стран — Франции, Великобритании и Германии.

Владимир Зеленский США война переговоры Украина Стив Виткофф
Аркадий Пастула - Редактор ленты новостей
Автор:
Аркадий Пастула

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