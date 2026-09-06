Зеленський розпочав переговори з Віткоффом і Кушнером у Києві

Зустріч Володимира Зеленського зі Стівом Віткоффом та Джаредом Кушнером. Фото: ОП

Український лідер Володимир Зеленський у неділю, 6 вересня, розпочав переговори з американськими представниками Стівом Віткоффом та Джаредом Кушнером у Києві. Ключовою темою є пошук реальних варіантів для завершення війни та напрацювання конкретних рішень для досягнення миру.

Про це глава держави повідомив у соцмережах, передає Новини.LIVE.

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Переговори Зеленського, Віткоффа та Кушнера

Американські представники зустрілися із Зеленським на Софійській площі. Всі разом вони відвідали Софійський собор, а згодом розпочали переговори.

Джаред Кушнер та Стів Віткофф. Фото: ОП

Візит американських представників до Києва 6 вересня. Фото: ОП

Джаред Кушнер та Володимир Зеленський. Фото: ОП

Американські представники та Володимир Зеленський у соборі. Фото: ОП

Стів Віткофф. Фото: ОП

Перед зустріччю з Віткоффом та Кушнером Зеленський заявив, що через російські атаки американські представники не змогли прилетіти до Києва літаком, хоча аеропорти підготовлені. За його словами, приїзд важливий для України, зокрема з погляду безпеки.

Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОП

Загалом сьогодні відбудеться декілька раундів переговорів. Зокрема, йдеться про окрему зустріч української та американської сторін, а також розмову за участі європейських партнерів.

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Володимир Зеленський та Джаред Кушнер. Фото: ОП

Як писали Новини.LIVE, 6 вересня до Києва прибули Стів Віткофф та Джаред Кушнер. Це перший візит американських представників до України, який раніше постійно відкладали. Сторони обговорять шляхи закінчення війни.

А керівник ОП Кирило Буданов заявив, що попереду насичений день та важливі перемовини. Крім того, в Україні перебувають представники європейських країн — Франції, Великої Британії та Німеччини.