Зеленський розпочав переговори з Віткоффом і Кушнером у Києві

Зеленський почав перемовини з Віткоффом та Кушнером
Український лідер Володимир Зеленський у неділю, 6 вересня, розпочав переговори з американськими представниками Стівом Віткоффом та Джаредом Кушнером у Києві. Ключовою темою є пошук реальних варіантів для завершення війни та напрацювання конкретних рішень для досягнення миру.
Про це глава держави повідомив у соцмережах, передає Новини.LIVE.
Переговори Зеленського, Віткоффа та Кушнера
Американські представники зустрілися із Зеленським на Софійській площі. Всі разом вони відвідали Софійський собор, а згодом розпочали переговори.
Перед зустріччю з Віткоффом та Кушнером Зеленський заявив, що через російські атаки американські представники не змогли прилетіти до Києва літаком, хоча аеропорти підготовлені. За його словами, приїзд важливий для України, зокрема з погляду безпеки.
Загалом сьогодні відбудеться декілька раундів переговорів. Зокрема, йдеться про окрему зустріч української та американської сторін, а також розмову за участі європейських партнерів.
Як писали Новини.LIVE, 6 вересня до Києва прибули Стів Віткофф та Джаред Кушнер. Це перший візит американських представників до України, який раніше постійно відкладали. Сторони обговорять шляхи закінчення війни.
А керівник ОП Кирило Буданов заявив, що попереду насичений день та важливі перемовини. Крім того, в Україні перебувають представники європейських країн — Франції, Великої Британії та Німеччини.