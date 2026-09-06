Кушнер заявив, що Трамп прагне тривалого миру в Україні

Джаред Кушнер та Володимир Зеленський. Фото: ОП

Президент США Дональд Трамп прагне не лише завершити війну в Україні, а й створити умови для довготривалого та стійкого миру. Про це заявив його зять і радник Джаред Кушнер. За словами Кушнера, Трамп вважає війну в Україні дуже складною проблемою, однак переконаний, що її необхідно вирішити.

Про це повідомляє ТСН, передає Новини.LIVE.

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Кушнер розповів про бачення Трампа щодо миру в Україні

Йдеться не тільки про припинення нинішніх бойових дій, а й про досягнення домовленостей, які допоможуть забезпечити тривалий мир. Кушнер наголосив, що такий мир має створити для України умови для подальшого розвитку та використання її сили, винахідливості й хоробрості, продемонстрованих протягом війни.

Напередодні президент України Володимир Зеленський заявив, що після двох раундів дискусій сторони переходять до третього етапу переговорів за участю міжнародних партнерів. За його словами, Україна має робити все можливе, щоб завершити війну.

Як повідомляє кореспондентка BBC News Україна Софія Середа, Зеленський підготував для Кушнера та спецпосланця Трампа Стіва Віткоффа незвичайні подарунки — футболки з написом "Київський режим".

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Нардеп Давид Арахамія у футболці з написом "Київський режим". Фото: 24 Канал

Окремо увагу привернула ситуація навколо Віткоффа. Ірландський журналіст Кейлан Робертсон після його переговорів із російським диктатором Путіним поставив американському спецпосланцю питання щодо заяв про прагнення Кремля до миру. Журналіст зазначив, що Росія завдавала ударів по Києву під час візиту Віткоффа до Москви та намагалася атакувати аеропорт, куди мала прибути американська делегація. За його словами, це суперечить твердженням про нібито бажання Путіна завершити війну.

Робертсон також звинуватив Віткоффа у поширенні кремлівських наративів та заявив, що впливовим політикам необхідно ставити незручні запитання. Зеленський раніше повідомляв, що Кушнер та Віткофф не змогли прилетіти до Києва літаком через російські удари. Водночас, за його словами, українські аеропорти були готові прийняти американську делегацію.

Наразі, за даними ТСН, зустріч Зеленського зі спецпредставниками Трампа завершилася. Вона тривала понад 4 години. Наразі триває пресконференція.

Як повідомляли Новини.LIVE, 6 вересня до України прибули спецпредставники президента США Дональда Трампа Стів Віткофф і Джаред Кушнер. Американські посланці приїхали до Києва для переговорів щодо можливого врегулювання війни Росії проти України.

Як повідомляли Новини.LIVE, 6 вересня Володимир Зеленський провів переговори зі спецпредставниками президента США Стівом Віткоффом та Джаредом Кушнером у Києві. Головною темою зустрічі є пошук реальних шляхів завершення війни та напрацювання конкретних рішень для досягнення миру.