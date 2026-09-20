Совет церквей призвал Папу Римского помочь спасти Олешки от голода

Олешки. Фото: кадр из видео

Всеукраинский совет церквей и религиозных организаций заявил о критической гуманитарной ситуации в оккупированных Олешках в Херсонской области. В городе могут оставаться более 6 тысяч человек, среди них около 200 детей, которые нуждаются в продовольствии, воде и медикаментах. Сообщается, что местные жители фактически оказались в "серой зоне".

Об этом говорится в обращении Всеукраинского совета церквей и религиозных организаций, передает Новини.LIVE.

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В Олешках заканчиваются продукты и лекарства

Всеукраинский совет церквей и религиозных организаций назвал нынешнюю ситуацию в городе гуманитарной блокадой и заявил, что Олешки находятся на грани гуманитарной катастрофы.

Совет церквей сообщает, что последние поставки продовольствия в Олешки поступали в конце мая 2026 года. Сейчас жители города остаются без достаточного количества еды, питьевой воды, медикаментов и других необходимых средств.

"Последние поставки продовольствия на эту территорию были в конце мая 2026 года, поэтому жители голодают, а покинуть город им мешают российские военные", — говорится в обращении.

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Сообщается, что в Олешках до сих пор могут находиться более 6 тысяч человек, среди них около 200 детей. Гражданское население фактически оказалось в "серой зоне" вблизи линии фронта и ежедневно подвергается риску обстрелов и атак дронов, при этом испытывая острый дефицит продуктов, питьевой воды, медикаментов и другой необходимой помощи. Критическая инфраструктура города в значительной степени разрушена, а электро- и газоснабжение отсутствуют.

Совет церквей обратился к Папе Римскому

Всеукраинский совет церквей призвал Папу Римского Льва XIV, Всемирный совет церквей, Всемирный евангельский альянс, других религиозных лидеров и правозащитные организации использовать все возможности для предотвращения голодной смерти жителей Олешек.

Организация также обратилась к государствам-членам ООН и Международному комитету Красного Креста с призывом содействовать проведению гуманитарной миссии и эвакуации гражданского населения на подконтрольную Украине территорию. В Совете церквей подчеркнули, что украинская сторона уже неоднократно информировала международные организации о ситуации в Олешках и пыталась договориться об эвакуации населения.

"Украинские власти и международные организации пытаются договориться об эвакуации жителей города, но российская сторона использует гуманитарную катастрофу для распространения пропаганды, которая является откровенной манипуляцией и ложью. Россия неоднократно игнорировала международное гуманитарное право, подвергая жителей города Олешки страданиям и голоду", — сообщает Совет церквей.

Олешки также пережили масштабное наводнение в 2023 году после подрыва российскими войсками Каховской ГЭС.

Начальница Олешковской городской военной администрации Татьяна Гасаненко рассказала в эксклюзивном комментарии Новини.LIVE, что безопасный выезд жителей Олешок затрудняют заминированные объекты, обстрелы и атаки российских дронов. Она заявила, что "российская сторона играет в молчанку".

Новини.LIVE сообщали, что российские военные препятствуют доставке продовольствия в город, минируют дороги и не организуют эвакуацию гражданских лиц. В то же время российская пропаганда распространяет версию о том, что именно Украина якобы блокирует гуманитарные поставки и атакует гражданский транспорт.