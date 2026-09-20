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Главная Новости дня Совет церквей призвал Папу Льва XIV помочь спасти Олешки от голода

Совет церквей призвал Папу Льва XIV помочь спасти Олешки от голода

Ua ru
20 сентября 2026 14:58
Совет церквей призвал Папу Римского помочь спасти Олешки от голода
Олешки. Фото: кадр из видео

Всеукраинский совет церквей и религиозных организаций заявил о критической гуманитарной ситуации в оккупированных Олешках в Херсонской области. В городе могут оставаться более 6 тысяч человек, среди них около 200 детей, которые нуждаются в продовольствии, воде и медикаментах. Сообщается, что местные жители фактически оказались в "серой зоне".

Об этом говорится в обращении Всеукраинского совета церквей и религиозных организаций, передает Новини.LIVE.

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В Олешках заканчиваются продукты и лекарства

Всеукраинский совет церквей и религиозных организаций назвал нынешнюю ситуацию в городе гуманитарной блокадой и заявил, что Олешки находятся на грани гуманитарной катастрофы.

Совет церквей сообщает, что последние поставки продовольствия в Олешки поступали в конце мая 2026 года. Сейчас жители города остаются без достаточного количества еды, питьевой воды, медикаментов и других необходимых средств.

"Последние поставки продовольствия на эту территорию были в конце мая 2026 года, поэтому жители голодают, а покинуть город им мешают российские военные", — говорится в обращении.

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Сообщается, что в Олешках до сих пор могут находиться более 6 тысяч человек, среди них около 200 детей. Гражданское население фактически оказалось в "серой зоне" вблизи линии фронта и ежедневно подвергается риску обстрелов и атак дронов, при этом испытывая острый дефицит продуктов, питьевой воды, медикаментов и другой необходимой помощи. Критическая инфраструктура города в значительной степени разрушена, а электро- и газоснабжение отсутствуют.

Совет церквей обратился к Папе Римскому

Всеукраинский совет церквей призвал Папу Римского Льва XIV, Всемирный совет церквей, Всемирный евангельский альянс, других религиозных лидеров и правозащитные организации использовать все возможности для предотвращения голодной смерти жителей Олешек.

Организация также обратилась к государствам-членам ООН и Международному комитету Красного Креста с призывом содействовать проведению гуманитарной миссии и эвакуации гражданского населения на подконтрольную Украине территорию. В Совете церквей подчеркнули, что украинская сторона уже неоднократно информировала международные организации о ситуации в Олешках и пыталась договориться об эвакуации населения.

"Украинские власти и международные организации пытаются договориться об эвакуации жителей города, но российская сторона использует гуманитарную катастрофу для распространения пропаганды, которая является откровенной манипуляцией и ложью. Россия неоднократно игнорировала международное гуманитарное право, подвергая жителей города Олешки страданиям и голоду", — сообщает Совет церквей.

Олешки также пережили масштабное наводнение в 2023 году после подрыва российскими войсками Каховской ГЭС.

Начальница Олешковской городской военной администрации Татьяна Гасаненко рассказала в эксклюзивном комментарии Новини.LIVE, что безопасный выезд жителей Олешок затрудняют заминированные объекты, обстрелы и атаки российских дронов. Она заявила, что "российская сторона играет в молчанку".

Новини.LIVE сообщали, что российские военные препятствуют доставке продовольствия в город, минируют дороги и не организуют эвакуацию гражданских лиц. В то же время российская пропаганда распространяет версию о том, что именно Украина якобы блокирует гуманитарные поставки и атакует гражданский транспорт.

церковь Папа Римский гуманитарная помощь Херсонская область война в Украине Лев XIV
Штин Ульяна - Редактор ленты новостей
Автор:
Штин Ульяна

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