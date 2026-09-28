В оккупированных Олешках остаются 40 детей: что говорят власти

Эвакуация из Олешок в мае. Фото: соцсети

В оккупированных россиянами Олешках в Херсонской области мирные жители находятся на грани выживания. Из-за острой нехватки продуктов люди едят один раз в день и даже питаются травой. В городе до сих пор находятся 40 детей, а всего в общине проживает около 180 несовершеннолетних. При этом пять населенных пунктов общины уже полностью уничтожены российской армией.

Об этом в эфире Ранок.LIVE сообщила начальница Олешковской городской военной администрации Татьяна Гасаненко.

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Голод и выживание под дронами

Гуманитарная ситуация в оккупированной Олешковской общине в Херсонской области достигла критической отметки. Из-за постоянных обстрелов и активности российских беспилотников местные жители лишились возможности безопасно выращивать овощи, чем до полномасштабного вторжения славился этот край.

Обрабатывать удается лишь крошечные приусадебные участки в непосредственной близости от домов, где можно было быстро укрыться от дронов. Однако никаких запасов на зиму людям сделать не удалось.

Сейчас местные жители едят не чаще одного раза в сутки. Как отметила Татьяна Гасаненко, ситуация настолько сложная, что люди вынуждены есть траву, в частности портулак, и пытаются приготовить хоть что-то из древесной коры.

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"Знаете, о запасах еды вообще не идет речи, потому что впереди зима. И даже то, что вырастили, люди ели и едят, вообще, принимают пищу. Если один раз в день, то это очень хорошо. Если у них есть одна или две ложки какой-нибудь крупы или две картофелины, то считается, что семья уже сыта. То есть один раз в день можно что-нибудь съесть", — сообщила Татьяна Гасаненко.

В оккупированных Олешках есть дети

Татьяна Гасаненко сообщила, что подавляющее большинство тех, кто до сих пор находится в Олешках, — это пенсионеры, люди с инвалидностью и те, кто нуждается в особом уходе. Вместе с ними в городе находятся около 40 детей. Если же учитывать всю временно оккупированную часть общины, то количество несовершеннолетних достигает 180 человек.

"В городе остаются в основном люди почтенного возраста, это люди с особыми потребностями, люди с инвалидностью, и, конечно же, в городе есть дети", — рассказала Гасаненко.

Она также подчеркнула, что пять населенных пунктов Олешковской общины полностью разрушены и там не осталось ни одного человека. Ещё три села разрушены на 80 процентов. В других населённых пунктах продовольственный кризис немного менее острый, чем в самих Олешках, но о каких-либо запасах на зиму там также не может быть и речи.

Доставка помощи и заблокированная эвакуация

Недавно украинским военным удалось сбросить гуманитарный груз для жителей города, о чем ранее сообщал глава Херсонской ОГА Александр Прокудин. Татьяна Гасаненко подтвердила, что после этой масштабной операции получала сообщения с благодарностями.

В них местные жители признавались, что еды хватило на два дня, после чего их ждала голодная смерть. Однако, к сожалению, пакеты с продуктами нашли не все, ведь не каждый знал о доставке или смог найти коробки.

Новини.LIVE сообщали, что лишь нескольким мирным жителям удалось добраться до Раденского через минные поля, поскольку российские военные окончательно заблокировали все пути выезда, оставив людей без света, воды и газа.

В ООН отреагировали на критическую ситуацию на левом берегу Херсонской области, заявив о попытках добраться до мирных жителей в самых опасных прифронтовых зонах и о работе по согласованию безопасных маршрутов для гуманитарных конвоев.