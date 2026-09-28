В окупованих Олешках залишається 40 дітей: що каже влада

Евакуація з Олешок у травні. Фото: соцмережі

В окупованих росіянами Олешках на Херсонщині цивільні перебувають на межі виживання. Через гостру нестачу продуктів люди їдять раз на день і навіть споживають траву. У місті досі перебувають 40 дітей, а загалом у громаді є близько 180 неповнолітніх. Водночас п'ять населених пунктів громади вже повністю знищені російською армією.

Про це в ефірі Ранок.LIVE повідомила начальниця Олешківської міської військової адміністрації Тетяна Гасаненко.

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Голод та виживання під дронами

Гуманітарна ситуація в окупованій Олешківській громаді на Херсонщині досягла критичної межі. Через постійні обстріли та активність російських безпілотників місцеві жителі втратили можливість безпечно вирощувати овочі, чим до повномасштабного вторгнення славився цей край.

Обробляти вдається лише крихітні присадибні ділянки впритул до будинків, де можна було швидко сховатись від дронів. Проте жодних запасів на зиму людям зробити не вдалося.

Зараз місцеві мешканці споживають їжу щонайбільше раз на добу. Як зазначила Тетяна Гасаненко, ситуація настільки складна, що люди змушені їсти траву, зокрема портулак, і намагаються приготувати хоча б щось з деревної кори.

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"Знаєте, про запаси їжі взагалі не говориться, тому що попереду йде зима. І навіть те, що виростили, люди їли і їдять, взагалі, приймають їжу. Якщо один раз в день, то це дуже добре. Якщо мають одну чи дві ложки якоїсь крупи, чи дві картоплини, то це вважається, що вже сім'я буде ситою. Тобто один раз в день можна чогось поїсти", — повідомила Тетяна Гасаненко.

В окупованих Олешках є діти

Тетяна Гасаненко повідомила, що переважна більшість тих, хто досі перебуває в Олешках — це пенсіонери, люди з інвалідністю та ті, хто потребує особливого догляду. Разом із ними в місті перебуває близько 40 дітей. Якщо ж брати до уваги всю тимчасово окуповану частину громади, то кількість неповнолітніх сягає 180 осіб.

"В місті залишаються в основному люди поважного віку, це люди з особливими потребами, люди з інвалідністю, і, звичайно, що в місті є діти", — розповіла Гасаненко.

Вона також наголосила, що п'ять населених пунктів Олешківської громади знищені повністю і там не залишилося жодної людини. Ще три села зруйновані на 80 відсотків. В інших населених пунктах продовольча криза трохи м'якша, ніж у самих Олешках, але про жодні запаси на зиму там також не йдеться.

Доставка допомоги та заблокована евакуація

Нещодавно українським військовим вдалося скинути гуманітарний вантаж для жителів міста, про що раніше повідомляв очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін. Тетяна Гасаненко підтвердила, що після цієї масштабної операції отримувала повідомлення з подяками.

У них місцеві зізнавалися, що їжі залишалося на два дні, після чого на них чекала голодна смерть. Однак, на жаль, пакунки з харчами знайшли не всі, адже не кожен знав про доставку або зміг відшукати коробки.

Новини.LIVE інформували, що лише кільком цивільним вдалося дістатися Раденська через мінні поля, оскільки російські військові остаточно заблокували всі шляхи виїзду, залишивши людей без світла, води та газу.

В ООН відреагували на критичну ситуацію на лівобережжі Херсонщини, заявивши про спроби дістатися цивільних у найнебезпечніших прифронтових зонах та роботу над узгодженням безпечних маршрутів для гуманітарних конвоїв.