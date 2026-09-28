Ситуація в Олешках сьогодні: 2000 людей в ізоляції без шансу на виїзд

Колона автомобілів цивільних, які намагаються завезти їжу в Олешки. Фото: кадр з відео

Близько 2000 жителів Олешок опинилися в повній ізоляції на лінії фронту. Після того, як кільком людям вдалося вийти мінними полями до Раденська, окупанти перекрили маршрути. Місто виживає без світла, газу та води.

Про це в ефірі Ранок.LIVE розповіла голова Олешківської МВА Тетяна Гасаненко.

Реклама

В Олешках залишаються близько 2000 людей без їжі та базових умов для життя

Населений пункт перебуває у стані глибокої гуманітарної кризи. За словами начальниці Олешківської міської військової адміністрації Тетяни Гасаненко, громада вже чотири роки виживає без газопостачання та світла, а після теракту на Каховській ГЕС зникла ще й питна вода.

Найгострішою проблемою стала тотальна нестача продуктів харчування. Щоб підтримати місцевих, Збройні сили України провели масштабну нічну операцію. Як раніше повідомив начальник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін, військовим вдалося успішно доставити в Олешки близько чотирьох тонн їжі.

Евакуація з населеного пункту наразі повністю зупинена. Під час ефіруТетяна Гасаненко уточнила нещодавню заяву омбудсмена Дмитра Лубінця, підкресливши, що виїзд із міста не просто ускладнений, а цілком неможливий. До повного перекриття шляхів територію змогла покинути лише невелика група з 10-12 осіб. Вони пройшли пішки від 23 до 25 кілометрів через заміноване поле у напрямку села Раденськ.

Читайте також:

Коли російські військові дізналися про існування цього пішохідного маршруту, вони додатково замінували прилеглі поля та дороги, остаточно відрізавши Олешки. Будь-які спроби цивільних самостійно врятуватися тепер закінчуються трагедіями.

"Станом на зараз, близько двох тисяч людей перебувають у місті. Звичайно, що ви могли чути, що останнім часом декілька людей, це близько 10-12 чоловік, змогли пішки залишити територію міста. Вони пройшли десь 23-25 км в сторону села Раденськ через заміноване поле. Тому я би трошки виправила пана Дмитра Лубінця, що це не ускладнене, а неможливість взагалі вийти з місця. Станом, після того, як росіяни дізналися про наявність такого, скажімо, пішохідного виходу, ці дороги, поля були переміновані. І от уже останні фактично 3-4 дні вийти з міста, навіть пішки, фактично неможливо. А ті, хто намагалися це зробити, люди загинули. Тому ситуація дуже складна", — констатувала очільниця міської військової адміністрації.

Раніше Новини.LIVE повідомляли, що у Відні відбулася масштабна акція на підтримку окупованих Олешок Херсонської області. Там активісти організували інсталяцію та вийшли з плакатами, закликаючи міжнародну спільноту зупинити геноцид цивільного населення в центрі Європи.

Нині в заблокованому місті залишаються близько двох тисяч українців, зокрема майже 50 дітей. Люди повністю позбавлені базових умов для виживання, російські військові блокують будь-які спроби цивільних виїхати з окупації.

Гуманітарна катастрофа в Олешках сягнула критичної межі. Там купити харчі практично неможливо, місцеві жителі фіксують перші випадки голодної смерті й змушені харчуватися дикорослими рослинами.

Російські окупанти цілеспрямовано зривають будь-які спроби доставити гуманітарні вантажі цивільним. Відомо, що скиди з українських безпілотників військові РФ конфіскують, а автоколони атакують дронами, через що вже підірвалися чотири мікроавтобуси з допомогою.

В ООН відреагували на критичний стан міста, запевнивши, що намагаються отримати доступ до населення у важкодоступних прифронтових зонах та узгодити безпекові гарантії для проходження гуманітарних конвоїв.