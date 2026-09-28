Ситуация в Олешках сегодня: 2000 человек находятся в изоляции без возможности выехать

Колонна гражданских автомобилей, пытающихся доставить еду в Олешки. Фото: кадр из видео

Около 2000 жителей Олешок оказались в полной изоляции на линии фронта. После того, как нескольким людям удалось пройти через минные поля до Раденска, оккупанты перекрыли маршруты. Город выживает без света, газа и воды.

Об этом в эфире Ранок.LIVE рассказала председатель Олешковской МВА Татьяна Гасаненко.

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В Олешках остаются около 2000 человек без еды и базовых условий для жизни

Населённый пункт находится в состоянии глубокого гуманитарного кризиса. По словам главы Олешковской городской военной администрации Татьяны Гасаненко, община уже четыре года выживает без газоснабжения и света, а после теракта на Каховской ГЭС исчезла ещё и питьевая вода.

Самой острой проблемой стала тотальная нехватка продуктов питания. Чтобы поддержать местных жителей, Вооруженные силы Украины провели масштабную ночную операцию. Как ранее сообщил начальник Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин, военным удалось успешно доставить в Олешки около четырёх тонн продовольствия.

Эвакуация из населенного пункта на данный момент полностью остановлена. Во время эфира Татьяна Гасаненко уточнила недавнее заявление омбудсмена Дмитрия Лубинца, подчеркнув, что выезд из города не просто затруднен, а совершенно невозможен. До полного перекрытия путей территорию смогла покинуть лишь небольшая группа из 10–12 человек. Они прошли пешком от 23 до 25 километров через заминированное поле в направлении села Раденск.

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Когда российские военные узнали о существовании этого пешеходного маршрута, они дополнительно заминировали прилегающие поля и дороги, окончательно отрезав Олешки. Любые попытки гражданских лиц самостоятельно спастись теперь заканчиваются трагедиями.

!На данный момент в городе находятся около двух тысяч человек. Конечно, вы, возможно, слышали, что в последнее время несколько человек, около 10–12 человек, смогли пешком покинуть территорию города. Они прошли где-то 23–25 км в сторону села Раденск через заминированное поле. Поэтому я бы немного поправила господина Дмитрия Лубинца: речь идет не об усложненности, а о полной невозможности вообще выбраться из этого места. По состоянию на тот момент, после того как россияне узнали о наличии такого, скажем, пешеходного выхода, эти дороги и поля были заминированы. И вот уже последние фактически 3–4 дня выйти из города, даже пешком, практически невозможно. А те, кто пытался это сделать, погибли. Поэтому ситуация очень сложная!, — констатировала глава городской военной администрации.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что в Вене прошла масштабная акция в поддержку оккупированных Олешек Херсонской области. Там активисты организовали инсталляцию и вышли с плакатами, призывая международное сообщество остановить геноцид гражданского населения в центре Европы.

Сейчас в блокированном городе остаются около двух тысяч украинцев, в том числе почти 50 детей. Люди полностью лишены базовых условий для выживания, российские военные блокируют любые попытки гражданских лиц выехать из зоны оккупации.

Гуманитарная катастрофа в Олешках достигла критической отметки. Там купить продукты практически невозможно, местные жители фиксируют первые случаи голодной смерти и вынуждены питаться дикорастущими растениями.

Российские оккупанты целенаправленно срывают любые попытки доставить гуманитарные грузы гражданским лицам. Известно, что сбросы с украинских беспилотников военные РФ конфискуют, а автоколонны атакуют дронами, из-за чего уже подорвались четыре микроавтобуса с гуманитарной помощью.

В ООН отреагировали на критическое положение в городе, заверив, что пытаются получить доступ к населению в труднодоступных прифронтовых зонах и согласовать гарантии безопасности для прохождения гуманитарных конвоев.