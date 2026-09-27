Українські військові доправили дронами їжу в Олешки: відео

Окуповані Олешки. Фото: 34-а окрема бригада морської піхоти "Борисфен"

В окупованих Олешках на Херсонщині близько двох тисяч українців, серед яких майже 50 дітей, залишаються без стабільного доступу до їжі, води та електроенергії. Російські військові також обмежують можливість місцевих жителів залишити місто.

Про це Олександр Прокудін повідомив деталі у своєму дописі, передає Новини.LIVE.

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Допомогу жителям Олешок доставляють дронами

Олександр Прокудін розповів деталі операції з доставки гуманітарної допомоги у своєму дописі. Повідомляється, що з березня українська сторона спільно з підрозділом 11-ї бригади Національної гвардії України та військовослужбовцями 34-ї окремої бригади морської піхоти "Борисфен" системно доставляє продукти жителям окупованих Олешок через Дніпро за допомогою безпілотників.

Нещодавно українські військові провели одну з найбільших таких операцій. У межах доставки продовольства було залучено 30-й корпус морської піхоти, тактичну групу "Грім", 34-ту окрему бригаду морської піхоти "Борисфен", підрозділ "Болгаричі" 11-ї бригади Національної гвардії України, 34-й полк Національної гвардії та 79-й прикордонний загін.

"Доставили близько 4000 кілограмів продуктів одразу на сто визначених локацій міста", — стверджує голова Херсонської обласної державної адміністрації.

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Проте, російські військові намагаються перешкоджати доставці гуманітарної допомоги. Відомо, що купанти збивають безпілотники з продуктами, а також відбирають або перепродають продовольство, призначене для дітей та літніх людей.

Олександр Прокудін повідомив, що за отримання гуманітарних пакунків окупанти затримують олешківців, кидають "на підвал", жорстоко б'ють і вдаються до насилля.

Надпис "ЛЮДИ" на балконі. Фото: 34-а окрема бригада морської піхоти "Борисфен"

Прокудін: це свідоме блокування допомоги

Голова Херсонської обласної державної адміністрації назвав це свідомим блокуванням допомоги та створенням голоду серед цивільного населення. Він додав, що це воєнні злочини без строків давності.

"Кожен причетний до цих дій понесе невідворотну відповідальність", — заявив Олександр Прокудін в своєму дописі.

Він також подякував українським військовим за участь у доставці допомоги та партнерам — за надані продукти. Повідомляється, що роботу з підтримки жителів окупованих Олешок продовжать.

Гуманітарна катастрофа в Олешках

Новини.LIVE писали, що в окупованих Олешках на Херсонщині гуманітарна ситуація, на жаль, продовжує погіршуватися. Можливостей придбати продукти в місті майже не залишилося, а місцеві жителі повідомляють про випадки смерті людей через голод.

Новини.LIVE інформували, що в ООН відреагували на цю жахливу ситуацію. В організації заявили, що намагаються забезпечити доступ до людей у прифронтових та найбільш постраждалих районах, а також працюють над гарантіями безпеки для гуманітарних конвоїв для окупованих Олешок.