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Главная Новости дня Украинские военные доставили дронами продовольствие в Олешки

Украинские военные доставили дронами продовольствие в Олешки

Ua ru
27 сентября 2026 16:01
Украинские военные доставили еду в Олешки с помощью дронов: видео
Оккупированные Олешки. Фото: 34-я отдельная бригада морской пехоты "Борисфен"

В оккупированных Олешках в Херсонской области около двух тысяч украинцев, среди которых почти 50 детей, остаются без стабильного доступа к еде, воде и электроэнергии. Российские военные также ограничивают возможность местных жителей покинуть город.

Об этом Александр Прокудин сообщил подробности в своем посте, передает Новини.LIVE.

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Помощь жителям Олешек доставляют с помощью дронов

Александр Прокудин рассказал подробности операции по доставке гуманитарной помощи в своем посте. Сообщается, что с марта украинская сторона совместно с подразделением 11-й бригады Национальной гвардии Украины и военнослужащими 34-й отдельной бригады морской пехоты "Борисфен" систематически доставляет продукты жителям оккупированных Олешек через Днепр с помощью беспилотников.

Недавно украинские военные провели одну из крупнейших таких операций. В рамках доставки продовольствия были задействованы 30-й корпус морской пехоты, тактическая группа "Гром", 34-я отдельная бригада морской пехоты "Борисфен", подразделение "Болгаричи" 11-й бригады Национальной гвардии Украины, 34-й полк Национальной гвардии и 79-й пограничный отряд.

"Доставили около 4000 килограммов продуктов сразу в сто определённых точек города", — утверждает глава Херсонской областной государственной администрации.

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Однако российские военные пытаются препятствовать доставке гуманитарной помощи. Известно, что оккупанты сбивают беспилотники с продуктами, а также отбирают или перепродают продовольствие, предназначенное для детей и пожилых людей.

Александр Прокудин сообщил, что за получение гуманитарных посылок оккупанты задерживают жителей Олешкива, сажают «в подвал», жестоко избивают и прибегают к насилию.

Українські військові доправили дронами їжу в Олешки - фото 1
Надпись "ЛЮДИ" на балконе. Фото: 34-я отдельная бригада морской пехоты "Борисфен"

Прокудин: это сознательная блокировка помощи

Глава Херсонской областной государственной администрации назвал это сознательным блокированием помощи и созданием голода среди гражданского населения. Он добавил, что это военные преступления без срока давности.

"Каждый, причастный к этим действиям, понесет неминуемую ответственность", — заявил Александр Прокудин в своем посте.

Он также поблагодарил украинских военных за участие в доставке помощи и партнеров — за предоставленные продукты. Сообщается, что работу по поддержке жителей оккупированных Олешек продолжат.

Гуманитарная катастрофа в Олешках

Новини.LIVE писали, что в оккупированных Олешках в Херсонской области гуманитарная ситуация, к сожалению, продолжает ухудшаться. Возможностей приобрести продукты в городе почти не осталось, а местные жители сообщают о случаях смерти людей от голода.

Новини.LIVE сообщали, что в ООН отреагировали на эту ужасную ситуацию. В организации заявили, что пытаются обеспечить доступ к людям в прифронтовых и наиболее пострадавших районах, а также работают над гарантиями безопасности для гуманитарных конвоев, направляющихся в оккупированные Олешки.

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Штин Ульяна - Редактор ленты новостей
Автор:
Штин Ульяна

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