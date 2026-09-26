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Главная Новости дня Ситуация в Олешках: в ООН пообещали помогать людям

Ситуация в Олешках: в ООН пообещали помогать людям

Ua ru
26 сентября 2026 15:03
В ООН прокомментировали ситуацию в Олешках
Вид на разрушенные Олешки. Фото: кадр из видео, снятого с дрона 34-й обрМП, предоставленного Суспільному.

В ООН прокомментировали ситуацию в оккупированных Олешках в Херсонской области. В организации заявили, что пытаются добраться до людей в прифронтовых и наиболее пострадавших районах. В то же время ООН работает над обеспечением безопасности гуманитарных конвоев и будет продолжать оказывать помощь мирному населению.

Об этом заявил пресс-секретарь генерального секретаря ООН Стефан Дюжарик, сообщает Новини.LIVE.

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Что в ООН заявили о помощи людям в Олешках

По словам Стефана Дюжарика, команды ООН пытаются добраться до людей в прифронтовых и наиболее пострадавших районах. В то же время организация работает над обеспечением безопасности гуманитарных конвоев.

Пресс-секретарь генсека ООН отметил, что колонны ООН, партнерских организаций и Красного Креста уже попадали под обстрелы РФ.

В то же время в организации заверили, что будут продолжать пытаться помогать людям, которые остаются в своих домах.

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Говоря о возможности оказания помощи гражданским лицам, Стефан Дюжарик отметил, что команды ООН продолжают работать в прифронтовых и наиболее пострадавших районах, несмотря на опасность для гуманитарных конвоев.

"Будем продолжать пытаться помогать людям", — заявил пресс-секретарь генерального секретаря ООН Стефан Дюжарик.

Новини.LIVE сообщали, что в оккупированных Олешках мирные жители, в частности дети, остаются без достаточного количества еды, воды, лекарств и медицинской помощи. Андрей Сибига заявил, что люди вынуждены выживать, питаясь травой и сорняками. Глава МИД призвал международное сообщество обеспечить гуманитарный доступ к городу и безопасную эвакуацию гражданских лиц.

Новини.LIVE также сообщали, что Украина предлагала несколько вариантов эвакуации мирных жителей из оккупированных Олешек и прилегающих населенных пунктов. Среди них были прекращение боевых действий на один день и сухопутный коридор через территорию, которая также контролируется российскими войсками. По словам Дмитрия Лубинца, договориться не удалось из-за позиции российской стороны.

Новини.LIVE сообщали, что заместитель командира Третьего армейского корпуса Максим Жорин заявил о критической ситуации в оккупированных Олешках. По его словам, российские удары по складам, логистическим центрам и другой инфраструктуре создают риск масштабных проблем с обеспечением населения. Жорин предупредил, что подобный сценарий может распространиться и на другие украинские территории.

ООН Херсонская область голодовка оккупация война в Украине Олешки
Евтушенко Алина - Редактор ленты новостей
Автор:
Евтушенко Алина

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